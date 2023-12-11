Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo'dan müjde: Sosyal medya hesabından paylaştı!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile eşi Adriana Catarina'nın hamile olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo, pazar günü güzel haberi takipçileri ile paylaştı.
"1+1=3"
27 yaşındaki futbolcu, eşi Adriana Catarina'nın hamile olduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayımlayarak, "1+1=3" mesajını yazdı ve artık 3 kişi olacaklarını vurguladı.
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