Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo'dan müjde: Sosyal medya hesabından paylaştı!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile eşi Adriana Catarina'nın hamile olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2023 - 09:52
Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo'dan müjde: Sosyal medya hesabından paylaştı!
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Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo, pazar günü güzel haberi takipçileri ile paylaştı.

"1+1=3"

27 yaşındaki futbolcu, eşi Adriana Catarina'nın hamile olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayımlayarak, "1+1=3" mesajını yazdı ve artık 3 kişi olacaklarını vurguladı. 


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