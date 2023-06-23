Mustafa Sarıgül: İmamoğlu'nun yeniden aday olmasını tercih ederim

Yayınlanma: 23.06.2023 - 22:44

Güncelleme: 23.06.2023 - 22:44

Habertürk'te Hülya Hökenek ve Faruk Aksoy'un sorularını yanıtlayan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Sayın İmamoğlu benim emek verdiğim arkadaşımdır. Bugün büyükşehir adayı olsun, İstanbul İl Başkanı Canan hanımla çıkar canla başla çıkarız. Şu an CHP'de genel başkan tartışmasını doğru bulmuyorum. Kurultaya 1 ay 15 gün kala çıkıp adaylıklar açıklanabilir. Bu açıklamalar, tartışmalar televizyonlar üzerinden yapılmaz" dedi.

Sarıgül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Erzincan adaylığım benim için sürpriz oldu. Aday gösterileceğimden haberim yoktu. Adaylık beklentim gerçekten yoktu. Sayın genel başkanımız Kılıçdaroğlu öyle uygun gördüler. Benim Erzincan'da görev almamı arzu ettiler. Kendisinden hiçbir talebimiz olmadı. 6'lı Masa'dan sayın Kılıçdaroğlu'nun adı çıkar çıkmaz ilk açıklamayı biz Türkiye Değişim Partisi olarak yaptık. Şartsız, koşulsuz, amasız destek vereceğimizi söyledik. Siyaset yarıştır. Yarış eşit koşullarda olması lazım. Buna bakmak lazım. Sayın Bülent Ecevit, sayın Erbakan hocamız, sayın Demirelimiz, sayın Özal'ın döneminde etik kurallar çalışırdı. Birinci turda psikolojik üstünlüğü sayın Kılıçdaroğlu ele geçirildi. Son 15 gün iyi yönetilemedi. Keşke diğer genel başkan adaylarımıza da forma çizilseydi, onlar da meydanlarda olsaydı. Meral Akşener çok çalıştı.

"İMAMOĞLU'NUN ADAY OLMASINI TERCİH EDERİM"

Benim önerim şudur; bir belediye başkanımız, bunu sayın İmamoğlu gibi algılamayın, Türkiye'de hangi partiye mensup olursa olsun bütün belediye başkanları, birinci dönem partiyle, vaad ederek, hayal satarak seçilir, ikinci dönem yaptığı proje ile seçilir hele hele üçüncü dönem seçilirse yaptığı işlerde vatandaşlarından takdir görüyordur. Sayın İmamoğlu ya da bir başka belediye başkanı arkadaşıma 'beklesin, beklemesin' demem. Kesinlikle önümüzdeki yerel seçimlerde İBB'ye aday olmasını arzu ederim. Kesinlikle seçim zamanı çalışırım. Şu anda kurultay kararı alındı. Süreç devam ediyor. Sayın İmamoğlu benim emek verdiğim arkadaşımdır. Bugün büyükşehir adayı olsun, İstanbul İl Başkanı Canan hanımla çıkar canla başla çıkarız. Şu an CHP'de genel başkan tartışmasını doğru bulmuyorum. Kurultaya 1 ay 15 gün kala çıkıp adaylıklar açıklanabilir. Bu açıklamalar, tartışmalar televizyonlar üzerinden yapılmaz. Şu anda belediye başkanlarının görevi parti içi mücadele değil, halka projeler yapmak, şehirleri canlandırmak olmalıdır. Sayın İmamoğlu'nun hakkını yemeyelim. Meral Hanım'ın hakkını yemeyelim. Ama Ekrem Bey, masanın diğer genel başkanlarından fazla çalıştı.

"İSTANBUL'U MUTLAKA ALACAĞIZ"

CHP kişilere bağlı bir kurum değil. Son derece köklü 100 yıllık bir çınar. Erzincan'da Mustafa Sarıgül mü kazandı? Ben katkı sunmuş olabilirim. İsimler ne kadar önemli olursa olsun bir siyasi parti olmadan olmaz. İstanbul'da mutlaka kazanacağız. İstanbul'da belediye başkanı olmadığımız ilçelerde adaylarımızı bulup açıklamamız lazım. Yerel seçimlerde de ittifaklarla beraber olmak lazım. Sayın Kılıçdaroğlu nezaketi, zerafeti ile bir şey söylememiş olabilir. Ama 6'lı masadaki arkadaşlarımızın az talepleri alıp, daha başka zor yerlerden aday çıkarabilirlerdi. Popüler isimleri de vardı. Oralardan çıkabilirlerdi."