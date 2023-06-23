Son dakika... Mustafa Sarıgül duyurdu: TDP resmen CHP'ye katıldı

Yayınlanma: 23.06.2023 - 12:03

Güncelleme: 23.06.2023 - 12:18

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden Erzincan Milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül’ün partisi Türkiye Değişim Partisi (TDP), Ankara’da yaptığı olağanüstü kongrede parti kendini feshederek CHP’ye katıldı.

"TDP, CHP İLE BÜTÜNLEŞMİŞTİR"

Sarıgül, "Bugün Türkiye Değişim Partimiz olağan üstü Kongresini yapmış CHP ile birleşmesinin yararlı olacağına karar vermiştir. Bugün itibarıyla aldığımız kararla TDP, CHP ile bütünleşmiştir" açıklamasını yaptı.

"CHP KUVAYİ MİLLİYE'DEN GELEN BİR PARTİDİR"

Mustafa Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

"Karşınızda CHP'nin Şişli Gençlik Kolları Başkanı var, Ecevit'in, Erdal İnönü'nün talebesi var. SHP'nin milletvekili var. DSP ve CHP'nin belediye başkanı var. CHP, sıradan bir parti değildir, Kuvayi Milliye'den gelen bir partidir. Devletimizi tekrar omurgasına oturtacak isim de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

CHP iktidar olmak için bizlerle omuz omuza. Sayın Kılıçdaroğlu'nun daveti bizim için son derece kutsaldır. Gün ayrışma günü değil, birleşme günüdür. Kolay olan başkalarını suçlamaktır. Doğru olan elimizi taşın altına koymaktır. Bu kararla TDP olarak tarihin doğru tarafında yer aldık. Bu kararla TDP tarihe karışmamıştır, CHP'nin tarihiyle bütünleşmiştir."

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞİNİ AÇIKLADI

"Zaman, CHP'ye ve Sayın Kılıçdaroğlu şartsız, koşulsuz destek verme zamanıdır. Türkiye'nin CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Türkiye'nin ortak aklı ve birleştirici gücü CHP'dir. Devleti rayına oturtacak kişi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Tarlada, fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetimi sağlayacak kişi Sayın Kılıçdaroğlu'dur. "Ne ezen ne ezilen, insanca, hakça düzen" demeye devam edeceğiz."

"ER GEÇ İKTİDAR OLACAĞIZ"

"Er geç iktidar olacağız, ama çok geç değil. Daha çok çalışacağım. Beni gece saat 01.00'de üniversite yurtlarında göreceksiniz. Sabah saat 06.00'da esnaflarla göreceksiniz. Bu bayramda bakıcaksınız ki Sivas'tayım, Beşbağlar'dayım, 2 Temmuz şehitlerini anmadayım, Gümüşhane'deyim, Bayburt'tayım, Erzurum'dayım, Bursa'dayım. Göreceksiniz ki Hollanda'da Erzincanlılarla beraberim. Arife günü göreceksiniz ki Erzincan'ın dağ köylerindeyim. Siyaset statik bir olay değil dinamik bir olaydır. Milletimizle beraber olursanız milletimiz sizi hak ettiğiniz yere getirir."

"KENDİMİZİ CHP'YE VE KILIÇDAROĞLU'NA EMANET EDİYORUZ"

"TDP Genel Başkanı sıfatıyla son konuşmamı yapıyorum. Burada bulunmayan bütün arkadaşlarımın da gözlerinden öpüyorum. Nerede olursam olayım emeğiniz benim başımın üstündendir. Biz TDP'liler kendimizi saygıyla, sevgiyle CHP'ye ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na emanet ediyoruz."

CHP'DEKİ 'KURULTAY' TARTIŞMASI

"CHP'nde gerekli değişim MYK'da zaten yapılmıştır. Kurultay süreci başlamıştır. O süreçte aday olmak isteyen bütün arkadaşlarımız aday olabilir. Hayatım boyunca yaptığım siyaseti hep dik yaptım. Hiç evelemem gevelemem olmadı. Gücümü hiçbir zaman bulunduğum koltuklardan almadım. Hayatım boyunca oportünist olmadım. Bazen de gittim Şırnak'ta, Batman'da, Nusaybin'de gezdim. Öğrendiğim bir laf vardır Güneydoğu Anadolu'da, 'Ya herro ya merro'. Biz Türkiye'nin ve CHP'nin Sayın Kılıçdaroğlu'na her zamankinden daha fazla ihtiyacı var."

TARİH VERMİŞTİ

CHP'den Erzincan milletvekili seçilen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, geçen günlerde yaptığı açıklamada "Türkiye Değişim Partimiz kurumsal kimliğiyle birlikte son toplantısını yaparak 23 Haziran Cuma günü Cumhuriyet Halk Partimizle birleşecek" demişti.

Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun yanında durmaya devam edeceğini belirterek, "Türkiye Değişim Partimiz kurumsal kimliğiyle birlikte son toplantısını yaparak 23 Haziran Cuma günü Cumhuriyet Halk Partimizle birleşecek. O kararı cuma günü saat 14.00'te CHP Genel Merkezinde Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sunacağız. Gün ayrışma zamanı değil, gün derlenip toparlanma zamanı. Gün el ele, kol kola, omuz omuza olma zamanı. Ve hemen akabinde de CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek kendisine bu kararımızı ileteceğiz. Daha sonra da CHP'de bu süreç başlayacak" ifadelerini kullanmıştı.