Mustafa Sarıgül'den 'adaylık' sorusuna yanıt: CHP'yi toparlayacak isim Kılıçdaroğlu'dur!

Yayınlanma: 21.06.2023 - 12:05

Güncelleme: 21.06.2023 - 12:36

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"O YUMRUK BANA BAŞBAKANLIĞI KAYBETTİRDİ"

36 yıl sonra parlamentoda bulunmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını söyleyen Sarıgül, şunları kaydetti:

"Artık sinirlendiğim zaman yumruğu karşı tarafa atmıyorum, kendi cebime koyuyorum. Çünkü o yumruk bana bir kurultay kaybettirdi, bir başbakanlığı kaybettirdi. Sayın Baykal ile olan mücadelede çok az bir oyla genel başkanlığı kaybettik. Şimdi sinirlendiğim zaman yumruğu cebime koymayı öğrendim."

"OMURGALI SİYASET YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Sarıgül, CHP'nin kurultayında genel başkanlığa 'aday' olmayı düşünüp düşünmediği yönündeki soruya ise, şu yanıtı verdi:

"Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında dik durmaya, omurgalı siyaset yapmaya devam edeceğim. Şu anda CHP'yi toparlayacak ve hemen yerel seçimlere hazırlayacak isim Sayın Kılıçdaroğlu'dur."

TDP 23 HAZİRAN'DA CHP İLE BİRLEŞİYOR!

Mustafa Sarıgül, 23 Haziran Cuma günü de Türkiye Değişim Partisi'nin (TDP) resmi olarak CHP ile birleşeceğini, daha sonra da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceklerini kaydetti.