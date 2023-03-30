Memleket Partisi'nde 'Kılıçdaroğlu' istifası: Veriler, AKP’yi göndermek de olsa...
YSK'nin nihai toplantısının ardından Memleket Partisi'nin Parti Meclisi Üyesi Eşber Atila, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Atila, yaptığı açıklamada, “Kılıçdaroğlu’na destek vermek, tek adam rejimini bitirmek isteyen herkesin görevi haline gelmiştir” ifadesini kullandı.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) nihai toplantısının ardından Memleket Partisi'nde istifa yaşandı. Partinin kurucularından ve parti meclisi üyesi Eşber Atila, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıklayarak istifa ettiğini duyurdu.
Memleket Partisi’nden istifa açıklamam … pic.twitter.com/cQUWS8eTsU— EŞBER ATİLA (@EsberAtila) March 30, 2023
Memleket Partisi'nde istifaların gelmesinin beklendiği de iddia edildi.
Dün Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesinin yapılacağı Memleket Partisi önünde bir yurttaş pankart açmıştı.
Eşber Atila, sosyal medya hesabından yaptığı istifa mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Sayın Muharrem İnce ve Memleket Partili arkadaşlarımın iyi niyetleri şüphesizdir. Ancak tüm veriler, AKP’yi göndermek, iktidarı değiştirmek maksadıyla da olsa yapılan çalışmanın hatalı sonuçlar doğuracağını göstermektedir. Bu durumda eksilten, ayrışan tarafın değil, birleşen, bütünleşen tarafın yararlı olduğuna inanmaktayım.
Bugün birçok farklı siyasi görüşün kabul ettiği, birbirine zıt diyebileceğimiz partilerin bile uzlaştığı, bizlerin genel başkanlığını yapmış Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaorğlu’na destek vermek; tek adam yönetimini bitirmek, saray rejimini sonlandırmak isteyen herkesin ödevi haline gelmiştir.”
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