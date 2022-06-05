İcazet töreni tepki çekmişti: 'Sarıklı ve cüppeli' yürüyüşün faturası Türk'e kesildi

05 Haziran 2022 Pazar, 05:42

Hafta sonu atamalarında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yapılan değişiklikler de dikkat çekti.

Strateji Geliştirme Başkanı Mahmut Türk, görevden alındı. “Diyanet içinde etkili olduğu” belirtilen ve ‘Yeşil Cami ekibi’ olarak bilinen isimler arasında yer aldığı iddia edilen Türk, hafızlığını Yeşil Cami Kuran Kursu’nda tamamladı. Söz konusu kurs, son olarak 393 kişi için düzenlenen hafızlık icazet töreni öncesinde cami etrafında “sarıklı ve cüppeli” yürüyüş gerçekleştirilmesiyle gündeme gelirken, tepkilere neden olmuştu. Türk’ün yerine ise Hasan Güçlü atandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Özel Kalem Müdürü olan Güçlü ise FETÖ soruşturması ile gündeme gelmişti. Güçlü’nün Bank Asya’da hesabı olduğu, bankaya el konulmadan bir gün önce parasını çektiği kaydedilmişti.