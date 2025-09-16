Sarinvomit grubu üyelerine 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik'ten tutuklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, dini değerlere hakaret içeren şarkı sözlerini sosyal medyada paylaştığı iddia edilen "Sarinvomit" isimli rock grubu üyesi 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Grup üyeleri B.S, Ç.Y, G.K, İ.A.K. ve K.R.Ç, soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
TUTUKLANDILAR
Grup üyeleri savcılık ifadelerinde, soruşturma konusu şarkıları çalmadıklarını ve sosyal medyadaki paylaşımlarla bir alakalarının olmadığını savunarak, müzisyenlik yaptıklarını ileri sürdü.
Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen grup üyeleri, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.