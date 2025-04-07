Sanat camiasından tepkiler sürüyor... Türk rock grubu Kargo'dan tutuklu gençlere destek!

Yayınlanma: 07.04.2025 - 10:50

Güncelleme: 07.04.2025 - 10:57

Şafak operasyonu ve polis ablukası ile 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart Pazar günü tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde eylemler düzenlendi. Başta Saraçhane olmak üzere ülkenin birçok yerinde yüzbinlerce kişi tutuklama kararını protesto etti.

Protestolar, mitingler ve boykot çağrılarıyla da ülkenin dört bir yanında devam ediyor.

Bu süreçte, "sanatçılar" da tepkilerini ortaya koymaya devam ediyor.

Türk rock grubu Kargo da konserleri esnasında tutuklu gençlere destek vererek şu ifadeleri kullandı:



"Hak, hukuk, adalet. Onlar olmadan bu ülkede özgürce yaşayamayacağız. Bunun için lütfen gençleri serbest bırakın."

KARGO GRUBU

1993 yılında Selim Öztürk ve Mehmet Şenol Şişli tarafından kurulan Türk rock grubu Kargo, Türkiye’de alternatif rock müziğin öncülerinden biri olarak kabul ediliyor. Aynı yıl yayımladıkları ilk albümleri Sil Baştan ile müzik yolculuğuna başlayan grup, kısa sürede dikkat çekti.

Grubun kuruluşundan kısa süre sonra vokalde Koray Candemir, klavyede Serkan Çeliköz ve davulda Burak Karataş'ın da katılımıyla oluşan kadro, 1990'ların ikinci yarısında Türkçe rock müziğin ana akımda yer bulmasına öncülük etti. “Yüzleşme”, “Son Defa”, “Şairin Elinde”, “Boğaziçi” ve “Renklerin İçinde” gibi parçalarla dönemin en popüler gruplarından biri haline geldiler.

2000 yılında çıkan Sen Bir Meleksin albümünün ardından grup müziğe üç yıl ara verdi. 2003’te yeniden sahnelere dönen Kargo, bu kez kurucu üyesi Mehmet Şenol Şişli olmadan yoluna devam etti.

2008 yılında ise grup, önemli bir değişim sürecine girdi. Vokalist Koray Candemir ve davulcu Burak Karataş’ın da gruptan ayrılmasıyla kadroda köklü değişiklikler yaşandı. Bu dönemde grup, aralarında Mirkelam ile yapılan ortak albümün de bulunduğu üç stüdyo albümüne imza attı.

Kargo, 2015 yılından itibaren Selim Öztürk, Mehmet Şenol Şişli, Burak Karataş ve Haluk Babadoğan’dan oluşan kadrosuyla müzik hayatına devam ediyor. Grubun hem eski hem de yeni şarkıları, Türkiye’de rock müziğin evriminde önemli bir iz bırakmaya devam ediyor.