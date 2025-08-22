Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Zeytinli Rock Festivali yine yasaklandı!

22.08.2025 16:23:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... Sarıyer Kaymakamlığı’nın Zeytinli Rock Festivali’ni ‘orman yangınları genelgesi’ni öne sürerek iptal etme kararı, Bölge İdare Mahkemesince durdurulmuştu. Ancak yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi.

Sarıyer Kaymakamlığı’nın Zeytinli Rock Festivali’ni ‘orman yangınları genelgesi’ni öne sürerek iptal etme kararı, Bölge İdare Mahkemesi tarafından durdurulmuştu. 

Ancak kaymakamlık yürütmeyi durdurma kararını bir üst mahkemeye taşıdı. Bunun sonucunda yürütmeyi durdurmanın iptali yönünde karar verildi.

"TÜM ÇABALARIMIZA RAĞMEN FESTİVALİ DEVAM ETTİREMEMEKTEN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Festival ekibinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sarıyer Kaymakamlığı, 21.08.2025 tarihinde Bölge İdare Mahkeme'sinden aldığımız yürütmeyi durdurma kararını, 22.08.2025 tarihinde bir üst mahkemeye taşımış, saat 15.00'te yürütmeyi durdurmanın iptali kararı verilmiştir.

Tüm çabalarımıza rağmen Zeytinli Rock Festivali'ni devam ettirememekten dolayı çok üzgünüz. Sürece destek olan, hukuk mücadelemizde yanımızda olan ve 24 saatte koca festival alanını kuran tüm emekçi arkadaşlarımıza ve desteğini esirgemeyen sanatçı dostlarımıza, her şeye rağmen bize güvenerek festival alanına gelen katılımcılarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

Bilet alanların, biletlerini aldıkları kanallar üzerinden iade etme hakkı saklıdır. Güzel ve umutlu günlerde görüşmek dileğiyle."

