Şarkıcı Hilal Özdemir muhtar oldu

Şarkıcı Hilal Özdemir, Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 17:42
Şarkıcı Hilal Özdemir muhtar oldu
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Hilal Özdemir, yerel seçimlerde Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu açıklamıştı. Hilal Özdemir, dün gerçekleştirilen seçimler sonrasında muhtar olduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan şarkıcı şunları söyledi:

"Sevgili Suadiyeliler, 31.03.2024 yerel seçimlerinde bana ve ekibime desteklerinizle oy verip kazanmamızı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Yeni dönemde sizlerle birlikte mahallemize güzel hizmetler katmaya devam edeceğiz sevgi ve saygılarımla Muhtarınız Hilal Hülya Özdemir."



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