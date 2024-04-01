Şarkıcı Hilal Özdemir muhtar oldu
Şarkıcı Hilal Özdemir, Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar seçildi.
Hilal Özdemir, yerel seçimlerde Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu açıklamıştı. Hilal Özdemir, dün gerçekleştirilen seçimler sonrasında muhtar olduğunu duyurdu.
Konuyla ilgili açıklama yapan şarkıcı şunları söyledi:
"Sevgili Suadiyeliler, 31.03.2024 yerel seçimlerinde bana ve ekibime desteklerinizle oy verip kazanmamızı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Yeni dönemde sizlerle birlikte mahallemize güzel hizmetler katmaya devam edeceğiz sevgi ve saygılarımla Muhtarınız Hilal Hülya Özdemir."
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK Başkanı Yener'den flaş açıklama!
- Açıklama geldi!
- 'Umduğumuz sonucu alamadık'
- Meral Akşener'den 'kongre' açıklaması!
- Şanlıurfa Siverek'te skandal görüntüler!
- Kadıköy 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları
- Engin Altan Düzyatan'dan 'Murat Kurum' açıklaması
- Özgür Özel'den Hatay açıklaması
- Bahçeli'den ilk yorum!
- CHP, İstanbul'da hangi belediyeleri kazandı?