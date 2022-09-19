Savcı duruşmaya katılmadı, 'Montrö Bildirisi' davası ertelendi

19 Eylül 2022 Pazartesi, 10:44

Montrö Sözleşmesi ile ilgili bildiri yayımladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 104 emekli amiral bugün üçüncü kez daha hakim karşısına çıktı.

Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, esas savcı mazeretli olduğundan geçici görevli savcı mütalaa okunması için süre talebinde bulundu. Talebi uygun bulan mahkeme, davayı 7 Ekim 2020 tarihine erteledi.

AVUKATLARDAN TEPKİ

Davanın 7 Ekim'e ertelenmesinin ardından mahkeme başkanı, son savunmaların da ekim ayı içerisinde alınacağını belirtti. Avukatlar da bunun üzerine "ceza isteneceğine eminsiniz ki son savunmaları alacağız diyorsunuz" tepkisini gösterdi.

104 emekli amiral, Nisan 2021’de, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve üniformasıyla gittiği tarikat evinde cüppe ve sarıklı fotoğraları basına sızan Tuğamiral Mehmet Sarı’ya ilişkin açıklama yapmış, bunun üzerine “suç işlemek için anlaşma” gerekçesiyle haklarında dava açılmıştı.

İlk duruşması mart, ikinci duruşması ise haziranda görülen davada dosyanın, esas hakkında mütalaasını hazırlamak üzere savcılığa gönderilmesi kararlaştırılmıştı.