Savcı Sayan'dan yeni açıklama: 'Ağrıspor ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgisi yok'

28 Temmuz 2022 Perşembe, 17:30

AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kentte uzun namlu silah taşıyan kişilerle yürümüştü.

Sayan'ın sosyal medyada gündem olan görüntüsünden sonra CHP Ağrı Gençlik Kolları açıklama yaptı. Açıklamada Kılıçdaroğlu'nun Ağrı'ya gideceği ve bütün provakatif eylemlerden Savcı Sayan'ın sorumlu olduğu bildirmişti.

"KILIÇDAROĞLU'NUN AĞRI'YA GELİŞİ İLE İLGİSİ BULUNMAMAKTADIR"

Savcı Sayan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yeni açıklama yaptı.

Sayan, açıklamasında "Yapılan haberlerin tamamı yalan haber olup, asılsızdır. Olayın Ağrıspor ile ya da bahsedildiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ağrı'ya gelişi ile ilgisi bulunmamaktadır" dedi.

"27. 07. 2022 tarihinde saat 19:00'da ilimizin Murat mahlesinde belediyemizin asfaltlama çalışmaları yaptığı ve benim de orada bulunduğum bir yerde Belediye Başkan yardımcıma ve personelimize bir grup tarafından saldırı girişimi olmuş ve orada bulunan güvenlik güçleri arkadaşlarımız olaya müdahale ederek olayları yatıştırmış. Saldırgan grubu gözaltına almıştır, daha sonra benim bulunduğum alanın etrafında güvenliğimden sorumlu kişiler tarafından bir güvenlik çemberi oluşturmuş olup güvenlik tedbirleri artırılmıştır. Söz konusu art niyetli kişilerce ve sözde medya kuruluşları tarafından yapılan haberlerin tamamı yalan haber olup asılsızdır. Olayın Ağrı spor ile ya da bahsedildiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ağrı'ya gelişi ile ilgisi bulunmamaktadır. Bunlar tamamen algı yaratma ve yalan haber ile partimizi ve belediyemizin hizmetlerini yıpratma amaçlı kasıtlı bir merkezden yönetilen ve yapılan haberlerdir.

Görece geldiğim günden bugüne kadar defalarca gerek terör örgütlerinden ve gerekse onların yandaşlarından ve sempatizanlanndan aldığım onlarca tehdide rağmen bu şehre hizmet etmeye partimizi ve hizmetlerini ve kucaklayıcı hizmet anlayışını her köşeye taşımaya ulaştırmaya gayret ettim edeceğim. Otobüs giremeyen mahallelere otobüs gönderdim yaktılar yine gönderdim, giremezsin hiç bir siyasetçi gitmedi dedikleri mahallelere köylere gittim yine gideceğim. Hizmetimizi ne tehditler ne de başka hiç bir güç engelleyemez. AK Partimize %56 oy vererek beni hizmetkar seçen Ağrı halkının yanında olmaya ve onlara hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiç bir tehdit Sayın Genel Başkanımız, yolundan etmediği gibi parti neferlerini de yolundan etmeyecektir. Biz gönül yolculuğunun yolcusuyuz, durmak yola devam!!"