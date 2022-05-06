Savcı Sayan'ın Bahçeli'yi kızdıracak Erdoğan çağrısı: Dün asılan Denizleri engellemediğimiz için..
AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 68 kuşağının devrimci öğrenci liderlerinden Deniz Gezmiş için "İnançları, siyasi görüşleri aynı olmasa da ortak paydaları Türkiye’dir" dedi, Erdoğan'a sahip çıkılması çağrısı yaptı.
AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, dün idam edilişinin 50. yıldönümü olan devrimci gençlik lideri Deniz Gezmiş üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bir çağrıda bulundu.
Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dün 'Tam bağımsız Türkiye' diyen Deniz Gezmiş asıldı. Bugün 'Tam bağımsız Türkiye' diyen Sayın Erdoğan devirmek isteniyor" diyen Sayan, "İnançları, siyasi görüşleri aynı olmasa da ortak paydaları Türkiye’dir. İlginç olan dün asanların, bugün de devirmek isteyenlerin aynı merkez tarafından yönetilmesi" iddiasında bulundu.
Sayan, "Dün asılan Denizleri engellemediğimiz için çok pişmanız.. Yarın daha büyük pişmanlıklar yaşamamak için siyasi parti farkı gözetmeksizin hepimiz ülkemiz adına Sayın Erdoğan’a çok sahip çıkmalıyız.. Yedirmemeliyiz.. Feda etmemeliyiz. Liderlerini feda edenleri yanıbaşımızda görüyoruz" ifadelerini kullandı.
BAHÇELİ 'ÖZÜR'E ÇAĞIRMIŞTI
AKP'li belediye başkanı Sayan'ın bu sözleri akıllara 2017 yılında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'e yaptığı sert çıkışı getirdi. Dilmen, o dönem katıldığı bir TV programında Erdoğan hakkında “Ben Tayyip Erdoğan beye baktığımda parkasız bir Deniz Gezmiş görüyorum. Deniz Gezmiş de ‘Kahrolsun emperyalizm’ diyordu, Erdoğan da emperyalistlerle mücadele ediyor" demişti.
Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'ndaki ortağı Bahçeli ise bu sözler üzerine Rıdvan Dilmen'i “Sahadaki şeytanlığı siyasete taşımasın” diye uyarmıştı. Dilmen'e sert tepki gösteren Bahçeli, “Türkiye cumhurbaşkanına ‘parkasız Deniz Gezmiş’ ifadesi ne Türk milletine yakışır ne cumhurbaşkanına yakışır ne de cumhurbaşkanlığına yapılan yalakalığa yakışır. Türkiye cumhurbaşkanı bir dönemin dönemin teröristi ile özdeş kabul edilemez" demiş ve Dilmen'i "Türk milletinden özür dilemeye" çağırmıştı.
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