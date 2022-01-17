SBK hakkında yeni gelişme: Kime iade edilecek?

17 Ocak 2022 Pazartesi, 19:00

Kara para aklamak suçundan hem Türkiye’de hem de ABD’de yargılanan ve ABD’nin talebiyle Avusturya’da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz’ın iadesine ilişkin talep Avusturya tarafından kabul edildi.

Deutsche Welle Türkçe'den Eray Görgülü'nün haberine göre, mahkeme, ABD’nin iade talebini de Avusturya Suçluların İadesi Kanunu’na uygun olduğu görüşüyle kabul etti.

TÜRKİYE'YE DE İADE KARARI VAR

Türkiye'nin de Korkmaz'ın iade edilmesine ilişkin talebini Avusturya Wels Mahkemesi kabul etmişti.

Bu durumda Sezgin Baran Korkmaz’ın hangi ülkeye iade edileceğine Avusturya Adalet Bakanlığı karar verecek.

Son kararın, Şubat ayının ilk haftasında verilmesi bekleniyor.