SBK hakkında yeni gelişme: Kime iade edilecek?
ABD, hazineyi dolandırdığı gerekçesiyle, Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini talep etmişti. Avusturya adli makamları, SBK hakkında kararını verdi.
Kara para aklamak suçundan hem Türkiye’de hem de ABD’de yargılanan ve ABD’nin talebiyle Avusturya’da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz’ın iadesine ilişkin talep Avusturya tarafından kabul edildi.
Deutsche Welle Türkçe'den Eray Görgülü'nün haberine göre, mahkeme, ABD’nin iade talebini de Avusturya Suçluların İadesi Kanunu’na uygun olduğu görüşüyle kabul etti.
TÜRKİYE'YE DE İADE KARARI VAR
Türkiye'nin de Korkmaz'ın iade edilmesine ilişkin talebini Avusturya Wels Mahkemesi kabul etmişti.
Bu durumda Sezgin Baran Korkmaz’ın hangi ülkeye iade edileceğine Avusturya Adalet Bakanlığı karar verecek.
Son kararın, Şubat ayının ilk haftasında verilmesi bekleniyor.
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