Vize işkencesi AB gündeminde: 'Schengen retleri yüzde 300 arttı'
Türkiye, AB ülkelerine giriş vizesi olan Schengen uygulamalarında yaşanan vize sorununa ilişkin hazırladığı raporu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne sundu.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Avrupa Birliği üyesi ülkelere girişte yaşadığı vize sorunu, bir rapor halinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne (AKPM) sunuldu. Rapor, AKPM Genel Kurulu’nda görüşülecek.
Rapora göre 2014 yılında yüzde 4 olan Schengen vize reddi, 2020’de yüzde 12,7’ye yükseldi.
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; raporda, gereksiz ve çok fazla belge istendiği, ücretin yüksek olduğu, yüz yüze başvurma zorunluluğu gibi konulara itiraz edildi.
AKPM’de, “Schengen Bilgi Sisteminin Avrupa Konseyi Üye Devletleri Tarafından Siyasi Güdümlü Bir Yaptırım Olarak Kötüye Kullanılması” raporunun görüşmeleri geçen hafta Strazburg’da yapıldı. AKPM üyesi AKP Milletvekili Ziya Altunyaldız’ın sunduğu rapor, komisyonda kabul edildi.
Rapor, Genel Kurul’a sunularak tavsiye kararı niteliği kazanacak.
Raporda, şu görüşler yer aldı:
"İstenen bilgilerde ortak bir standart olmadığı belirtildi ve "Sistemdeki bilgilerin kullanımı, insan haklarını, özel ve aile hayatına saygı hakkını, seyahat özgürlüğü hakkını ihlal etmemelidir" denildi.
Ayrıca, ret oranının 3 kat arttığına dikkat çekilen açıklamada, iş insanlarının ve ticari faaliyette bulunmak isteyenlerin de ulaşım ve konaklama sunduğu halde sorun yaşadığına vurgu yapıldı"
Avrupa’ya sunulan raporda, Türk vatandaşlarının vize süreçlerine ilişkin ‘gereksiz ve çok fazla belge talep edilmesi, ücretlerin yüksekliği, tek girişli ve kısa süreli vize basılması, vizenin gitme amacı ortadan kalktıktan sonra basılması, yüz yüze başvuru zorunluluğu’ gibi sorunlar sıralandı.
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