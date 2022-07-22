Schengen vize başvuruları çıkmazda: Onay almak için ne yapmalı?

22 Temmuz 2022 Cuma, 18:06

Schengen vizesi başvurularındaki ret oranları son dönemde yüzde 300 arttı. Bu artışın yanı sıra; Fransa ve İspanya, Türk yurttaşlarının transit yani geçiş amaçlı uçuşlarına vize uygulaması başlattı.

RET ORANLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Bu gelişmeler nedeniye Türkiye, AB ülkelerine giriş vizesi olan Schengen uygulamalarında yaşanan vize sorununa ilişkin hazırladığı raporu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne sundu. Rapor, AKPM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Rapora göre 2014 yılında yüzde 4 olan Schengen vize reddi, 2020’de yüzde 12,7’ye yükseldi.

Raporda, gereksiz ve çok fazla belge istendiği, ücretin yüksek olduğu, yüz yüze başvurma zorunluluğu gibi konulara itiraz edildi.

AKPM’de, “Schengen Bilgi Sisteminin Avrupa Konseyi Üye Devletleri Tarafından Siyasi Güdümlü Bir Yaptırım Olarak Kötüye Kullanılması” raporunun görüşmeleri geçen hafta Strazburg’da yapıldı. AKPM üyesi AKP Milletvekili Ziya Altunyaldız’ın sunduğu rapor, komisyonda kabul edildi. Rapor, Genel Kurul’a sunularak tavsiye kararı niteliği kazanacak.

'MADDİ YETERSİZLİKLER DE ÖNEMLİ'

Uzun süredir turizm sektöründe çalışan ve yurttaşlara vize alım işleminde danışmanlık yapan danışman Mehmet Mürteza, yurttaşların neden vize alma konusunda sorun yaşadıklarını ve yaptıkları yanlışları anlattı. "Genelde vatandaşlar müracaatları kendileri yapmak istiyor, aracı kurum kullanmıyor. Evrakları eksik oluyor. Ve bilinçsizce yapıldığı için ret alıyorlar" ifadesini kullanan Mürteza, gidilmek istenen ülke temsilciliğine verilen banka hesabı dökümlerindeki tutarın da ret almada etkili olduğunu söyledi.

Yurttaşların çalıştıkları firmaların da önemli olduğunu belirten Mürteza, evrakların kriterlerini düzenli bir şekilde tamamlamak gerektiğini anlattı. Sahte sitelerin bu sektörde çok fazla yer aldığını ve dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Mürteza, pandemi sürecinden sonra konsolosluklarda yoğunluk yaşandığını anlattı.

"DÖNMEYECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORLAR"

Türkiye'nin ekonomik ve siyasi durumunun vize başvurularını etkilediğini aktaran Mürteza, konuşmasına şu şekilde devam etti: