Schengen vize başvuruları çıkmazda: Onay almak için ne yapmalı?
Schengen vize başvurularının kabulünde ret oranları gitgide yükseliyor. Türkiye, AB ülkelerine giriş vizesi olan Schengen uygulamalarında yaşanan vize sorununa ilişkin hazırladığı raporu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne sundu. Cumhuriyet TV, vize başvurularında yaşanan sorunları, bir sektör temsilcisine sordu.
Schengen vizesi başvurularındaki ret oranları son dönemde yüzde 300 arttı. Bu artışın yanı sıra; Fransa ve İspanya, Türk yurttaşlarının transit yani geçiş amaçlı uçuşlarına vize uygulaması başlattı.
RET ORANLARINDA BÜYÜK ARTIŞ
Bu gelişmeler nedeniye Türkiye, AB ülkelerine giriş vizesi olan Schengen uygulamalarında yaşanan vize sorununa ilişkin hazırladığı raporu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne sundu. Rapor, AKPM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Rapora göre 2014 yılında yüzde 4 olan Schengen vize reddi, 2020’de yüzde 12,7’ye yükseldi.
Raporda, gereksiz ve çok fazla belge istendiği, ücretin yüksek olduğu, yüz yüze başvurma zorunluluğu gibi konulara itiraz edildi.
AKPM’de, “Schengen Bilgi Sisteminin Avrupa Konseyi Üye Devletleri Tarafından Siyasi Güdümlü Bir Yaptırım Olarak Kötüye Kullanılması” raporunun görüşmeleri geçen hafta Strazburg’da yapıldı. AKPM üyesi AKP Milletvekili Ziya Altunyaldız’ın sunduğu rapor, komisyonda kabul edildi. Rapor, Genel Kurul’a sunularak tavsiye kararı niteliği kazanacak.
'MADDİ YETERSİZLİKLER DE ÖNEMLİ'
Uzun süredir turizm sektöründe çalışan ve yurttaşlara vize alım işleminde danışmanlık yapan danışman Mehmet Mürteza, yurttaşların neden vize alma konusunda sorun yaşadıklarını ve yaptıkları yanlışları anlattı. "Genelde vatandaşlar müracaatları kendileri yapmak istiyor, aracı kurum kullanmıyor. Evrakları eksik oluyor. Ve bilinçsizce yapıldığı için ret alıyorlar" ifadesini kullanan Mürteza, gidilmek istenen ülke temsilciliğine verilen banka hesabı dökümlerindeki tutarın da ret almada etkili olduğunu söyledi.
Yurttaşların çalıştıkları firmaların da önemli olduğunu belirten Mürteza, evrakların kriterlerini düzenli bir şekilde tamamlamak gerektiğini anlattı. Sahte sitelerin bu sektörde çok fazla yer aldığını ve dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Mürteza, pandemi sürecinden sonra konsolosluklarda yoğunluk yaşandığını anlattı.
"DÖNMEYECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORLAR"
Türkiye'nin ekonomik ve siyasi durumunun vize başvurularını etkilediğini aktaran Mürteza, konuşmasına şu şekilde devam etti:
- Eskiden bayramlarda veya yılbaşında bu yoğunluk olurdu. Konsolosluktan konsolosluğa da değişiyor. Başka milletlerden de Türkiye üzerinden müracaat talebi yapanlar var.
- Siyasi görüşlerden dolayı bir sıkıntı var. Türk Lirası'nın Dolar ve Euro karşısında değer kaybetmesi de önemli. Kişinin banka hesabında 60.000 lira var ancak bu Euro'ya çevrilince küçük bir tutar oluyor. Bu tutarı inandırıcı bulmuyorlar ve mürcacaat yapanların gidip de dönmeyeceğini düşünüyorlar.
- Yanlış vize müracaatı yapanlar da var. Mesela turistik vize alınamayacak ülkelere turistik vize başvurusu yapıyorlar. Aracı kurumlar müracaatı zaten her türlü alıyorlar. Ama sonra reddediliyor. Örneğin Almanya. Almanya turistik vize çok kabul etmiyor. Almanya turistik bir ülke değil. Daha çok aile birleşimi ve ticari vizelere bakıyor.
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