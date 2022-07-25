Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, yaşamını yitirdi
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Belediye Başkanı Şahin Yılancı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybetti.
AKP Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi gören Yılancı'nın, bugün yaşamını yitirdiğini açıkladı.
"Şebinkarahisar Belediye Başkanımız çok kıymetli arkadaşımız Şahin Yılancı’nın vefat haberini teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, siyaset camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" diyen Tatlı, Yılancı'nın 27 Temmuz Çarşamba günü Şebinkarahisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağını belirtti.
Şahin Yılancı, 2009 yılından bu yana Şebinkarahisar Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyordu.
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