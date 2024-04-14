Yurttaşa 'sabır', AKP'li vekile 'ıstakoz': ‘Afiyet olsun Şebnem Hanım, hesap ne geldi?’

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın paylaştığı 'Monaco Yat Kulübü'nde ıstakoz' görseli, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın tepkisini çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 11:00
Yurttaşa 'sabır', AKP'li vekile 'ıstakoz': ‘Afiyet olsun Şebnem Hanım, hesap ne geldi?’
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AKP İzmir Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Şebnem Bursalı, sosyal medya hesabından, Monaco Yat Kulübü'nde yediği ıstakozun fotoğrafını paylaştı.

Bursalı'nın paylaşımını alıntılayan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Gençler Eminönü’nde balık-ekmek yiyemezken, AKP Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco Yat Kulübü’ndeki ıstakoz ziyafeti sınıfsaldır, story atması görgüsüzlüktür, AKP kibrinin özetidir. 

Afiyet olsun Şebnem Hanım. Hesap ne geldi? Enflasyon malum. Türkiye’den ucuz muydu bari?"

Bayram tatilinde ailesiyle Eminönü'nü ilk kez ziyaret eden 17 yaşındaki çocuğun "Pahalı olduğu için biraz gezebiliyoruz" sözleri gündem olmuştu. Gencin babası ise "Bir balık ekmek bile yiyemiyoruz" demişti. 


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