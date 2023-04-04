'Seccade' fotoğrafının çekildiği mekan yetkilisi ilk kez konuştu
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘seccade’ fotoğrafının çekildiği mekanın yetkilisi ilk kez konuştu.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir fotoğrafını paylaşarak, "Ayakkabınız ile bastığınız yer, Müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir" ifadelerini kullanmıştı.
Fotoğrafın sosyal medyada yayılması ve Kılıçdaroğlu'nun bunun üzerinden AKP'liler ile dinci çevreler tarafından hedef alınması üzerine hem CHP'den hem de CHP liderinden açıklama yapılmıştı.
Kılıçdaroğlu yaptığı ilk açıklamasında "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum" demişti.
MEKANIN SAHİBİ KONUŞTU
TELE1'in haberine göre, o mekanın yetkili isminden ilk kez açıklama geldi.
Güvenlik kamerası görüntülerini paylaşmak istemeyen kişi, "O seccade namaz kılındıktan sonra orada unutuldu" diye konuştu.
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