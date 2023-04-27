Seçim aracından yardım kolileri çıkan AKP'ye sert tepki: 'Depremzedeye hesap verin'

Yayınlanma: 27.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.04.2023 - 03:00

AKP’nin Osmaniye’den milletvekili adayı gösterdiği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın kentteki seçim aracında depremzedelere dağıtması gereken AFAD logolu yardım kolileri görüntülendi. Tepki çeken görüntüleri Yanık da doğruladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yanık, “Görüntülerdeki durum bilgim ve kontrolüm dışında gerçekleşmiştir” diye konuştu.

‘DETAYLAR ARAŞTIRILACAKTIR’

“Kamu kaynaklarını kullandığımız iddiası haksız ve mesnetsiz” diyen Yanık, “Görüntülerin tarafımıza ulaşmasının hemen ardından konu araştırılmış ve AFAD’dan gıda desteği alan depremzede vatandaşların talebini karşılamak ve yardım amacıyla AFAD’dan alınan kolilerin araçla taşındığı bilgisi alınmıştır. Konu tüm detaylarıyla ayrıca araştırılacaktır. Bu türden olayları fırsat bilip kendilerine istismar malzemesi çıkarmaya çalışanlar da şunu iyi bilsin ki bugüne kadar bu necip milletin tek bir helal kuruşuna halel getirmedim, getirilmesine de müsaade etmem. Bunun tasdiki için beklemeniz gereken süre sadece 18 gündür” ifadelerini kullandı.

‘KİRLİ SİYASETE SON VERECEĞİZ’

Muhalefet “Depremzedeye hesap vereceksiniz” diyerek Bakan Yanık’a tepki gösterdi. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, “Yardımları afet bölgesine haftalarca ulaştıramayan AKP, seçim döneminde yardım kolilerini parti araçlarından dağıtıyor. Depremzedelerin acil ihtiyaçlarını seçim kampanyasına alet eden bu kirli siyaset anlayışına 14 Mayıs’ta son vereceğiz” dedi.

‘BU HIRSIZLIĞI YENECEĞİZ’

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu ise “Kamu kaynaklarını bu şekilde kullanan AKP, serbest ve adil seçim ortamını zehirlemektedir” ifadelerini kullanırken CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer de “Depremden sonra yardımları günlerce, haftalarca hatta aylarca yurttaşımıza ulaştırmayan AKP, AFAD’ın kolilerini seçim kampanyasında kullanıyor. 14 Mayıs’ta depremzede yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını seçim kampanyasına alet edenlerin bu çürümüşlüğünü, bu hırsızlığı yeneceğiz” tepkisini gösterdi.