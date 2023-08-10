Seçim araştırması: Bu pazar seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor?
Asal Araştırma’nın yaptığı kamuoyu araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 33.5’i AKP’ye, yüzde 23.7’si ise Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) oy vereceğini söyledi.
Asal Araştırma seçimlere yönelik yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını sosyal medya üzerinden yayınladı.
“Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırmanın sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 33.5’i AKP’ye, yüzde 23.7’si ise Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) oy vereceğini söyledi.
Yüzde 10.2’nin Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) oy vereceğini söylediği araştırmada, İYİ Parti yüzde 9.1, HDP/YSP yüzde 8.4, Yeniden Refah Partis (YRP) yüzde 3.5, Türkiye İşçi Partisi (TİP) yüzde 2.2, Zafer Partisi yüzde 2, Memleket Partisi yüzde 1.5, BBP yüzde 1.1 oy alıyor. ‘Diğer’ seçeneğini işaretleyenlerin oranı ise yüzde 4.8.
"Bu Pazar Milletvekili Seçimi Olsa"— Asal Araştırma (@AsalArastirma) August 10, 2023
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra
??AK Parti:%33.5
??CHP:%23.7
??MHP:%10.2
??İYİ Parti:%9.1
??HDP/Yeşil Sol Parti:%8.4
??Yeniden Refah:%3.5
??TİP:%2.2
??Zafer:%2.0
??Memleket:%1.5
??BBP:%1.1
??Diğer:%4.8
??Temmuz 2023 ??2.520 pic.twitter.com/LT1sMYMBYh
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