Seçim araştırması: Bu pazar seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor?

Yayınlanma: 10.08.2023 - 12:30

Güncelleme: 10.08.2023 - 12:32

Asal Araştırma seçimlere yönelik yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını sosyal medya üzerinden yayınladı.

“Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırmanın sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 33.5’i AKP’ye, yüzde 23.7’si ise Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) oy vereceğini söyledi.

Yüzde 10.2’nin Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) oy vereceğini söylediği araştırmada, İYİ Parti yüzde 9.1, HDP/YSP yüzde 8.4, Yeniden Refah Partis (YRP) yüzde 3.5, Türkiye İşçi Partisi (TİP) yüzde 2.2, Zafer Partisi yüzde 2, Memleket Partisi yüzde 1.5, BBP yüzde 1.1 oy alıyor. ‘Diğer’ seçeneğini işaretleyenlerin oranı ise yüzde 4.8.