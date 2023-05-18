2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Seçim güvenliği konusu yeniden gündeme geldi: İkinci turda nelere dikkat edilmeli?

Seçim günü birçok şehirde ve sandıkta seçim güvenliğini zedeleyen olaylar yaşandı. Kimi sandıkta başkasının yerine oy kullanıldığı iddia edilirken kimi sandıkta ise sayım sırasında aksamalar meydana geldi. Yaşanan olayların ardından seçim ve sandık güvenliği konusu yeniden gündeme geldi. 28 Mayıs’ta yapılacak olan ikinci tur öncesi sandıkta dikkat edilmesi gerekenleri siyasilerle konuştuk.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 18.05.2023 - 03:00
Seçim güvenliği konusu yeniden gündeme geldi: İkinci turda nelere dikkat edilmeli?
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CHP’li vekil Mahmut Tanal bazı sandıklara AKP’lilerin sızdığını söyledi ve ekledi: 

“Sandık başına gelmeyen görevliler oldu. İkinci tur bizlere bu sandık görevlilerimizi değiştirme fırsatını veriyor. Mevsimlik tarım işçileri ve gelmeyenlerin yerine oy kullanılmaması için gerekli tedbirlerin alınması lazım.”

(Mahmut Tanal)

CHP Doğu Masası Danışma Kurulu Üyesi Mehmet Yula ise şunları söyledi:

“Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı’nın tüm liderleri, kendi partilerinin yöneticilerini Anadolu’nun en ücra köşesindeki üyelerini sahaya göndermeliler. AKP stratejik olarak bir yol izleyerek CHP’nin oyunun yüksek olduğu yerlerde itiraz hakkkını kullandı. Örgütlerimiz il sandıklarımızı zamanında sayıma getirdi fakat AKP’nin stratejisine karşı strateji geliştiremedik. Eşzamanlı olarak biz de itiraz hakkımızı kullanabilirdik. Ayrıca devleti temsil eden makamlar önümüzdeki seçimde, seçime müdahil olma tutumlarından vazgeçmeleri gerekir.”


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