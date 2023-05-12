CHP'li Salıcı: Seçim güvenliği için 563 bin 784 kişi görevlendirdik

Yayınlanma: 12.05.2023 - 14:54

Güncelleme: 12.05.2023 - 15:12

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri içi CHP'de Seçim Koordinasyon Merkezi oluşturuldu. CHP Genel Başkan Yardımcıları Onursal Adıgüzel, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek, partinin 4'üncü katındaki koordinasyon merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Salıcı, 4 partinin CHP listesinden seçime girmesi nedeniyle sandıkların başında Millet İttifakı'ndan CHP ve İYİ Partili müşahitlerinin bulunacağını söyledi. Salıcı, "Aynı zamanda 16 ilde iş birliği yapıyoruz. Bu 16 ilin bir kısmında İYİ Parti, CHP'ye destek veriyor. Bir kısmında biz CHP olarak İYİ Parti'ye destek veriyoruz. Dolayısıyla sandık başında görevli bulundurma sorumluluğu, hangi parti o seçim çevresinde seçime giriyorsa sandık o partinin sorumluluğunda bulunuyor. Ama bütün çalışmaları mümkün olduğunca ortaklaştırıyoruz" diye konuştu.

Salıcı, seçim gününe kadar müşahitler ve gönüllüler ile sandığın başında durup 'adil ve şeffaf bir seçim gerçekleşsin' diye çalışacaklarını söyleyerek, "Şu an itibari ile biz; asıl sandık görevlisi, yedek sandık görevlisi, okul sorumlusu, okul bilişim sorumlusu, kat sorumlusu, ilçelerde görevlendirilmiş avukatlar ya da okullarda görevlendirilmiş avukatlar, İYİ Parti'nin asıl ve yedek sorumluları ve 'Türkiye Gönüllüleri' arkadaşlarımızın tamamı ile beraber toplam 563 bin 784 arkadaşımızı görevlendirmiş bulunuyoruz. Dün akşam Millet İttifakı'nı oluşturan 6 siyasi parti lideri bir araya geldi. Bir açıklama yaptılar, onların yapmış olduğu açıklamadaki rakam 561 bin 977'ydi. Bu sabah itibari ile 563 bin 784. Bu yaşayan bir sistem" ifadelerini kullandı.

ERKEK: HEPSİ REDDEDİLDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de İçişleri Bakanlığı bünyesinde Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) paralel bir yapı oluşturulduğunu belirterek "İçişleri Bakanlığı'nın böyle bir yetkisi yok. Bu bir yetki gaspıdır. Açıkça yasalara aykırı. Kanunsuz emir verenler ve bu emirleri uygulayanlar suç işlemiş olur. Ayrıca seçim işlerine müdahale etmek demektir bu. Seçimleri, seçim kurulları ve siyasi partiler birlikte yürütüyorlar yasalarda. İlçe seçim kurullarında, il seçim kurullarında kimlerin görev yapacağı bellidir. Şimdi İçişleri Bakanı valiliklere, kaymakamlıklara yazı yazdırıyor. İlçe Seçim Kurullarında birleştirme tutanakları düzenlenme aşamasında valiliklerden ve kaymakamlıklardan görevlendirmeler yapıyor, yapmak istiyor, buna teşebbüs ediyor. Tabii ki bunların hepsi reddedildi YSK tarafından" ifadelerini kullandı.