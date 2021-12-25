Seçim için kolları sıvadılar: 'AKP, YSK'den bilgi istedi' iddiası
Erken seçim veya baskın seçim seçenekleri için YSK’den hazır olup olmadığını soran iktidara, 60 günden az olmamak kaydıyla hazır olabilecekleri cevabının verildiği öne sürüldü.
İktidar, erken seçim ve baskın seçim seçenekleri için Yüksek Seçim Kurulu’ndan hazır olup olmadığını sordu. YSK'nin ise 60 günden az olmamak kaydıyla hem yurt içi hem yurt dışı seçmenler için hazır olabileceklerini söylediği öne sürüldü.
YSK’dan bilgi istenmesi “erken seçimin kapıda olduğu” şeklinde yorumlandı. Dövizi kontrol altına alan iktidar, erken seçim için YSK’dan bilgi istedi. İktidarın, "hazır olup olmadığını" sorduğu YSK’nin ise 60 günden az olmamak kaydıyla seçime hazır oldukları cevabını verdiği iddia edildi.
Milli Gazete'den Bünyamin Güler'in haberine göre, her fırsatta seçim zamanında olacağını ifade eden iktidarın, YSK’den bilgi istemesi, her an seçimin olabileceği şeklinde değerlendirildiği ifade edildi.
YSK, HAZIRLIKLAR İÇİN KOLLARI SIVADI
İktidarın bilgi istediği YSK, olası bir erken seçime karşı kollarını sıvadı. YSK, seçimden önce 160-180 milyon oy pusulası ve zarfın yanı sıra kabin tedarikini yapacak. YSK’nın eksiklikler için ihaleye çıkması ya da doğrudan alım yapması gerekiyor. YSK’nın hem yurtiçi hem de yurtdışı seçmen için hazırlıklarını tamamlayabilmesi için ciddi bir süreye ihtiyacı var. YSK ise iktidara verdiği cevabında 60 günden sonra yapılacak her seçime hazır olduğunu belirtti.
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