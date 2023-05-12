Seçim kabinleri oy kullanılacak merkezlere iletildi

Pazar günü yapılacak genel seçimler için Türkiye genelinde hazırlıklar sürerken, Aydın’da da seçim kabinleri seçmenlerin oy kullanacakları merkezlere iletildi.

İHA
Yayınlanma: 12.05.2023 - 14:14
Seçim kabinleri oy kullanılacak merkezlere iletildi
Abone Ol google-news

14 Mayıs Pazar günü düzenlenecek olan genel seçimler için Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da hazırlıklar sürüyor. Aydın’da Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekili Seçimlerinde 876 bin 562 seçmen 2 bin 731 sandıkta, 20 siyasi partinin milletvekili adayı ve 1 bağımsız milletvekili adayı için oy kullanacak.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde toplam 899 sandıkta 230 bin 851 seçmen, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde ise bin 832 sandıkta 645 bin 711 seçmen bulunurken, oy güvenliği çerçevesinde kent genelinde toplam 5 bin 500 kolluk kuvveti görev yapacak.



Seçimlere sayılı günler kala oy kullanılacak merkezlerde de hummalı çalışmalar sürerken, seçmenlerin oy kullanmaları için gizliliğin ön planda tutulduğu seçim kabinleri de ilgili yerlere iletildi. İlgili merkezlerinde depolanan seçim kabinleri, 14 Mayıs’ta vatandaşların ’gizli oy, açık tasnif’ ilkesine göre kullanacakları demokratik haklarını yerine getirmelerinde kullanılacak.


14 Mayıs milletvekili seçimleri seçimler

İlgili Haberler

Son Dakika: Nüfus müdürlüklerinde seçim mesaisi: Hafta sonu açık olacak

Son Dakika: Nüfus müdürlüklerinde seçim mesaisi: Hafta sonu açık olacak
12 kurumdan ortak 'seçim güvenliği' açıklaması

12 kurumdan ortak 'seçim güvenliği' açıklaması
Erdoğan seçim öncesi '15 Temmuz'u hatırlatmıştı... Barış Terkoğlu, görevdeki kuvvet komutanının konuşmasını aktardı: 'Milli iradeye saygı duyarız'

Erdoğan seçim öncesi '15 Temmuz'u hatırlatmıştı... Barış Terkoğlu, görevdeki kuvvet komutanının konuşmasını aktardı: 'Milli iradeye saygı duyarız'

En Çok Okunan Haberler