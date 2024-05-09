Diyet listesinin en sağlıklısı: Ispanak köftesi tarifi
Diyet listelerinin vazgeçilmezi olmaya aday: Bol vitamin ve mineral içeren ıspanak köftesi tarifiyle sağlıklı beslenmenin keyfine varın! İşte, Ispanak köftesi tarifi...
Sağlıklı beslenme herkesin önceliği haline gelirken, lezzetten ödün vermek istemeyenler için ideal bir seçenek olan ıspanak köftesi tarifi, besleyici ve doyurucu bir alternatif sunuyor. Ispanağın zengin vitamin ve mineral içeriğiyle güçlendirilen bu köfteler, hem midenizi hem de ruhunuzu besleyecek. İşte, Ispanak köftesi tarifi...
ISPANAK KÖFTESİ TARİFİ
Malzemeler
- Ispanak (haşlanmış, kıyılmış)
- Soğan
- Maydanoz
- Un, biber, tuz
- Yumurta
- Kırmızıbiberle birlikte kavrulmuş kıyma
- Sarımsaklı yoğurt
Yapılış
- Ispanak kökleri, ince kıyılmış maydanoz, yumurta, un, soğan, biber karıştırılır.
- Tercihen yuvarlak şekil verilerek mücver gibi kızartılır.
- Üzerine sarımsaklı yoğurt ve kavrulmuş kıymayla sunuma hazırlanılır.
Ispanak köftesi haberleri pratik tarifler haberleri pratik tarif haberleri diyet haberleri diyet yemekleri haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bunu ilk kez söylüyorum…'
- Musk'tan 14 yaşındaki gence milyonluk dava!
- Firmadan açıklama!
- Güven sorunlarını atlatamayan 5 burç
- Türkiye'ye dönüyorlar!
- İki tekstil devi konkordato talep etti!
- Kalyoncular onayı aldı
- Yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi
- Ayşe Ateş’in ifadesi ortaya çıktı!
- Kuvvetli sağanak geliyor, sıcaklıklar düşüyor!