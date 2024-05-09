Diyet listesinin en sağlıklısı: Ispanak köftesi tarifi

Yayınlanma: 09.05.2024 - 14:43

Güncelleme: 09.05.2024 - 14:43

Sağlıklı beslenme herkesin önceliği haline gelirken, lezzetten ödün vermek istemeyenler için ideal bir seçenek olan ıspanak köftesi tarifi, besleyici ve doyurucu bir alternatif sunuyor. Ispanağın zengin vitamin ve mineral içeriğiyle güçlendirilen bu köfteler, hem midenizi hem de ruhunuzu besleyecek. İşte, Ispanak köftesi tarifi...

ISPANAK KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler

Ispanak (haşlanmış, kıyılmış)

Soğan

Maydanoz

Un, biber, tuz

Yumurta

Kırmızıbiberle birlikte kavrulmuş kıyma

Sarımsaklı yoğurt

Yapılış