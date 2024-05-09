Diyet listesinin en sağlıklısı: Ispanak köftesi tarifi

Diyet listelerinin vazgeçilmezi olmaya aday: Bol vitamin ve mineral içeren ıspanak köftesi tarifiyle sağlıklı beslenmenin keyfine varın! İşte, Ispanak köftesi tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 14:43
Diyet listesinin en sağlıklısı: Ispanak köftesi tarifi
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Sağlıklı beslenme herkesin önceliği haline gelirken, lezzetten ödün vermek istemeyenler için ideal bir seçenek olan ıspanak köftesi tarifi, besleyici ve doyurucu bir alternatif sunuyor. Ispanağın zengin vitamin ve mineral içeriğiyle güçlendirilen bu köfteler, hem midenizi hem de ruhunuzu besleyecek. İşte, Ispanak köftesi tarifi...

ISPANAK KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler

  • Ispanak (haşlanmış, kıyılmış)
  • Soğan
  • Maydanoz
  • Un, biber, tuz
  • Yumurta
  • Kırmızıbiberle birlikte kavrulmuş kıyma
  • Sarımsaklı yoğurt

Yapılış

  1. Ispanak kökleri, ince kıyılmış maydanoz, yumurta, un, soğan, biber karıştırılır.
  2. Tercihen yuvarlak şekil verilerek mücver gibi kızartılır. 
  3. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve kavrulmuş kıymayla sunuma hazırlanılır.

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