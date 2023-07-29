Seçim sonrası gerici baskılar arttı... Hukukçular: Tek adam rejimi, baskı rejimidir

Yayınlanma: 29.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.07.2023 - 03:00

AKP, seçim sonrası “gerici kısıtlamlarına” devam ediyor. İktidar, “sosyal ve kültürel iktidarı sağlayamadığını” her fırsatta belirtirken RTÜK aracılığıyla cezalar veriliyor, valilikler aracılığıyla festivaller iptal ediliyor.

Son olarak RTÜK; Netflix, Disney Plus, Prime Video, Mubi, Bein ve Blu TV’deki birçok yapıma “toplumsal ve kültürel değerlere ve aile yapısına aykırı olduğu” gerekçesiyle üst sınırdan para cezası verdi. Ayrıca RTÜK, çevrimiçi platformların yapımcılarını eylül ayında kapsamlı bir toplantı düzenlenmesi amacıyla Ankara’ya çağırma kararı aldı.

(Bülent Yücetürk)



‘KARŞI KÜLTÜREL DEVRİM’

Birçok şehirde yapılması planlanan festival ve konserler ise gerici dernek ve vakıflar tarafından hedef alınırken, valilikler aracılığıyla iptal ediliyor. Eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk, “İktidar ekonomik kriz nedeniyle kendilerine eleştiri getirecek toplumsal muhalefeti baskılamak istiyor” dedi. Ceza ve yasakların nedenini “Bahsettikleri ‘kültürel iktidarı’ sağlayamadıkları için bu yöntemlerle kafalarındaki karşı devrimi başarmaya çalışıyorlar” ifadeleriyle açıkladı.

(Turgut Kazan)



‘TEK ADAM REJİMİ’

“Tek adam rejimi baskı rejimidir” diyen hukukçu Turgut Kazan ise “RTÜK, doğrudan siyasi iktidara bağlıdır ve demokrasi ve ifade özgürlüğü gibi temel iklelere de saygısı olmaz. Zaten partililerden oluşan bir kuruma böyle bir yetki tanınamaz” dedi. Kazan, bu olayların “zorba bir baskı rejimine girdiğimizin” göstergesi olduğunu söyleyerek, “Yeni bir seçimle demokrasiyi koruyacak bir çoğunlukla sonucu değiştirene kadar bu olaylar yaşanacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hâkim ve savcı atama kurasına katıldığını anımsatan Kazan, “Cumhurbaşkanının konuşmasını ayakta alkışlayan yargıçlar olamaz. Böyle yargıçlarla oluşan yargı da sizin konser yapma, eleştiri yapma hakkınızı asla korumaz” ifadelerini kullandı.