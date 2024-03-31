Son dakika haberleri... Seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağı kaldırıldı

Yayınlanma: 31.03.2024 - 19:12

Güncelleme: 31.03.2024 - 19:21

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 31'inci maddesinde yer alan siyasi reklamlara ilişkin usul ve esasları belirlediği kararına göre, yayın yasakları dün geceden itibaren başlamıştı.

17.00 itibariyla sandıklar kapanarak oy sayımına başlandı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK önünde yaptığı açıklamada yayın yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Yener, yayın yasağını delerek seçim sonuçlarını paylaşan kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını aktardı.

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