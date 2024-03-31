Yayın yasakları saat kaçta kalkacak? YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'yayın yasağı' açıklaması: 'Saat 17.00'den sonra...'

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu. Yayın yasaklarına ilişkin konuşan Yener, "Saat 17’den sonra kurul toplanarak yayın yasakların hangi saatte kalkacağına dair bir karar verip paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

İHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 10:44
Abone Ol google-news

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde Arjantin ilkokulunda 4254 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yener, oy verme işleminin sorunsuz devam ettiğini ifade etti.

Yener, saat 16.00’da 32 ilde, saat 17.00’de ise kalan diğer ilerde oy verme işlemleri tamamlanacağını dile getirerek, “17.00’den sonra kurul toplanarak yayın yasaklarının hangi saatte kalkacağına dair bir karar verip bunu da siz değerli basın mensuplarıyla paylaşacağız. Yayın yasağı kalkmadan basın mensuplarından ricamız paylaşımda bulunmamalarıdır” açıklamasında bulundu.

“SONUÇLAR, SİYASİ PARTİLERLE PAYLAŞILACAKTIR”

Yüksek Seçim Kurulu olarak tüm siyasi partileri Yüksek Seçim Kurulu’na davet ettiklerini belirten Yener, “Sonuçlar, bizim hazırlamış olduğumuz ekrandan siyasi partilerimize anbean paylaşılacaktır. Basın mensuplarımız için de Yüksek Seçim Kurulu’nda sağlıklı bir şekilde yayın yapmaları için tüm tedbirler alınmıştır. Şu an itibariyle sıkıntısız bir şekilde demokrasi şenliği, demokrasi bayramı devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

“KAYITLI OLMAYAN BIR SEÇMENİN BAŞKA BİR YERDE OY KULLANMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Basın mensuplarının, güvenlik güçlerinin Kars, Iğdır gibi illerde oy kullanmaya sevk edildiği iddiasına da yanıt veren Yener, “Bu iddiaların hepsi kurula gelmiş, değerlendirilmiştir. Kayıtlı olmayan bir seçmenin başka bir yerde oy kullanması söz konusu değildir. Kurul önüne bu tür konular gelirse de kurul değerlendirir, bir sonuca varır. Bunlar iftiradan ibarettir. Şu ana kadar da kurul öne gelen tüm sorunları cevaplandırmış ve seçimle ilgili tüm hazırlıklarını sorunsuz bir şekilde tamamlayıp seçime hazır bir şekilde ülke gelmiş ve şu an itibariyle de seçim iş ve işlemleri sorunsuz olarak devam etmektedir” değerlendirmesinde bulundu.


Ahmet Yener haberleri 31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri oy verme haberleri

İlgili Haberler

Türkiye sandık başında... YSK Başkanı Ahmet Yener'den ilk açıklama

Türkiye sandık başında... YSK Başkanı Ahmet Yener'den ilk açıklama
YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'iftar' açıklaması

YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'iftar' açıklaması
Son Dakika: YSK Başkanı Ahmet Yener'den deprem bölgesine yönelik yerel seçim açıklaması

Son Dakika: YSK Başkanı Ahmet Yener'den deprem bölgesine yönelik yerel seçim açıklaması
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel son mitingini memleketinde yaptı: ‘İki elim Tayyip Bey’in yakasında’

Özgür Özel son mitingini memleketinde yaptı: ‘İki elim Tayyip Bey’in yakasında’
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
İZBAN arızalandı, yolcular raylarda yürüdü

İZBAN arızalandı, yolcular raylarda yürüdü
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Başak burcu yorumu
Erdoğan Murat Kurum’un nerede olduğunu unuttu: ‘Efendim onlar Sancaktepe’de’

Erdoğan Murat Kurum’un nerede olduğunu unuttu: ‘Efendim onlar Sancaktepe’de’
Kaybolan 3 yaşındaki Yusuf Efe, derede ölü bulundu

Kaybolan 3 yaşındaki Yusuf Efe, derede ölü bulundu
CHP’nin Balıkesir adayına yeni saldırı: Sahte mesajlar atmaya başladılar!

CHP’nin Balıkesir adayına yeni saldırı: Sahte mesajlar atmaya başladılar!
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu