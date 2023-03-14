Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı: Seçim takvimi resmen 18 Mart'ta başlayacak

Son dakika gelişmesi... YSK'nin 14 Mayıs seçimi için hazırladığı takvim Resmi Gazete'de yayımlandı. Seçim takvimi 18 Mart 2023'te resmen başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 01:40
Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı: Seçim takvimi resmen 18 Mart'ta başlayacak
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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İKİNCİ TUR 28 MAYIS'TA

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turu 14 Mayıs'ta, ikinci tur ise 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

PARLAMENTO SEÇİMLERİ 14 MAYIS'TA

Milletvekili seçimleri de Cumhurbaşkanı ilk seçimleri olan 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.  


YSK Seçim Yüksek Seçim Kurulu

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