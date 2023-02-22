Adına sahte hesap açılıp para toplandığını gören Oktay Kaynarca ateş püskürdü: 'Bu şerefsizler hakkında...'

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, TikTok'ta adına sahte bir hesap açılarak para toplanmaya başladı. Durumu fark ederek takipçilerini uyaran Kaynarca, "Dolandırıcılık yapmaya kalkan bir şerefsiz var. İtibar etmeyin, suç duyurusunda bulunuldu. Umarım dünya gözüyle karşıma çıkar" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 09:25
Adına sahte hesap açılıp para toplandığını gören Oktay Kaynarca ateş püskürdü: 'Bu şerefsizler hakkında...'
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilde yıkımlara neden oldu. Depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay, 20 Şubat akşamı 2 depremle daha sarsıldı. 

Türkiye henüz yaralarını saramamışken; depremzedelere yaptığı yardımlarla bilinen ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, adına sahte hesap açılarak para toplandığını öğrendi.

"UMARIM KARŞIMDA GÖRÜRÜM BUNLARI"

Instagram hesabından paylaşım yaparak takipçilerini uyaran Oktay Kaynarca, "TikTok'ta adıma sayfa açıp yardım toplama bahanesiyle dolandırıcılık yapmaya kalkan bir şerefsiz var. Bu tür hesaplara ve insanlara itibar etmeyin lütfen. Bu şerefsizler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Umarım dünya gözüyle karşımda görürüm bunları" dedi.

İşte o paylaşım...


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