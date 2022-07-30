Türkan Şoray'dan 'sahte hesap' açıklaması
Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray'a ait olduğu iddia edilen bir hesap Twitter'da büyük ilgi gördü, kısa sürede binlerce kişi kişi hesabı takibe aldı. Gerçek, usta sanatçının yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.
Son dönemde sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın Twitter'da hesap açtığı haberi hayranları arasında büyük heyecan yarattı.
Sanatçının adı kullanılarak açılan sayfa kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı. Şoray adına yapılan paylaşımlar beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken sanatçı Twitter'da Trend Topic listesine girdi.
Hesabın gerçekliğini teyit eden mavi tik etiketi olmayan hesaba dair şüphelere Şoray noktayı koydu.
'BENİM TWITTER HESABIM YOK'
Usta sanatçı, resmi Instagram hesabından yaptığı açıklama ile hesabın sahte olduğunu açıklayıp takipçilerini uyardı. Şoray'ın "Benim Twitter hesabım yoktur. Sadece resmi Instagram hesabım vardır" açıklaması sonrası hesap kapatıldı.
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