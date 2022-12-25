Seçim yaklaştı Erdoğan yine doğalgaz 'müjde'sine sarıldı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçime az bir süre kala yine doğalgaz "müjde"sine sarılarak "Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğalgazı 2023'ün ilk çeyreğinde evlerde kullanacağız." dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen 'İlk oyum AK Parti'ye, ilk oyum Erdoğan'a' programında konuştu. Buradaki açıklamalarında Altılı Masa'yı hedef alan Erdoğan, "Her türlü ayak oyununun çevrildiği, fitne, fesadın kol gezdiği bu garip birliktelikten ülkeye ve gençlere hayır gelmeyeceği anlaşılmıştır. Amerika ile görüntülü konuşmayı ileri teknoloji sanan cahiller başta olmak üzere, Türkiye’yi hafife alanlara son 20 yılda nereye geldiğimizi göstereceğiz." ifadelerini kullandı.
YİNE 'MÜJDE' VERDİ
2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte Erdoğan'dan yeni "müjde" haberleri de geldi.
Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:
"Tasarım, üretim, montaj, yazılım ve testleri tamamen yerli imkanlarla geliştirilen İMECE uydumuzu ve Türksat 6A'yı uzaya fırlatıyoruz. Böylece uzaydaki toplam uydu sayımızı 10'a çıkarmış olacağız.
Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğalgazı da 2023'ün ilk çeyreğinde evlerimizde kullanacağız.
Daha pek çok müjdeyi 2023'te milletle paylaşacağız. Amerika ile görüntülü konuşmayı ileri teknoloji sanan cahiller başta olmak üzere Türkiye'yi küçümseyenlere, milletimizi hafife alanlara, ülkemizin son 20 yılda nereden nereye geldiğini bir kez daha göstereceğiz."
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