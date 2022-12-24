İYİ Parti'den Erdoğan'ın 'Havalimanı mı vardı Erzurum'da?' açıklamasına yanıt

24 Aralık 2022 Cumartesi, 19:43

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum’da Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuştu.

AKP iktidarları döneminde Erzurum’a yapılan yatırımları sıralayan Erdoğan, 1993 yılında sivil uçuşlara açılan Erzurum Havalimanı için, “Erzurum değişiyor. Havalimanı mı vardı Erzurum’da? Ama şimdi var” diyerek havaalanını kendilerinin açtığını iddia etti.

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Erdoğan’ın açıklamasına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Cinisli, “AKP öncesi Erzurum’da havaalanı yokmuş meğerse. Aziz hemşehrilerime bir de ben sorayım; Erzurum’da AKP öncesi havaalanı var mıydı? Erzurum’u ne sanıyorlar, merak ediyorum..” ifadelerini kullandı.

AKP öncesi Erzurum’da havaalanı yokmuş meğerse.



Aziz hemşehrilerime bir de ben sorayım;#Erzurum ‘da AKP öncesi havaalanı var mıydı???



Erzurum’u ne sanıyorlar, merak ediyorum.. pic.twitter.com/sTOIvLEbhj — Naci Cinisli (@NaciCinisli) December 24, 2022

1996'DA YAPILDI

Erzurum Havalimanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ)’nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 1966 yılında inşa edildi. 1966-1993 yılları arasında askeri uçuşlar için hizmet veren havalimanı 1993’te tarifesiz sivil uçuşlara açıldı. 2005 yılında ise, yeni terminal binası inşa edildi.