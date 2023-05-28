Yayınlanma: 28.05.2023 - 17:27

Güncelleme: 28.05.2023 - 17:27

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Seçimin ikinci tura kalması nedeniyle YSK'nın ikinci oylama için hazırladığı seçim takvimi işliyor. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turuna, ilk oylamada en çok oy alan iki aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılacak. Peki, Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlıyor? 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman bitecek? 29 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim yasakları bitti mi? İşte ayrıntılar...

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?

28 Mayıs Pazar günü ülke genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları başlıyor.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanan seçim takvimine göre, propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları, oy verme gününden önceki gün (27 Mayıs Cumartesi) saat 18.00'de sona erecek.

Kamuyu ilgilendiren seçim yasakları ise 28 Mayıs sabahı 06.00 itibarı ile başlıyor. YSK tarafından yapılan bilgilendirmeye göre seçim günü yasakları gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

SEÇİM YASAKLARI NELERDİR?

Resmi Gazete'de seçim gününe ilişkin bazı uygulama ve yasakların yer aldığı YSK kararları da yayımlandı.

- Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

- Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

- Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

- YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

- Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

- Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

- Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.