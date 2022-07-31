MetroPOLL Araştırma'dan son anket: AKP ve MHP seçmeni 'ekonomi kötü yönetiliyor' dedi
Metropoll Araştırma’nın Türkiye’nin Nabzı araştırmasından yeni sonuçlar yayımlandı.
11-16 Temmuz 2022 arasında 28 ilde 2 bin 91 kişi ile yapılan ankette ekonomi yöntemini başarısız bulanların oranı yüzde 75,5 çıktı. Ekonominin iyi yönetildiğini düşünenler yüzde 22.5’te kalırken, yüzde 2 de “fikrim yok” dedi.
AKP ve MHP seçmenlerinin de ekonomi yönetiminden rahatsız olduğu görüldü. “Son zamanlarda ülkemizde ekonominin iyi mi yoksa kötü mü yönetildiğini düşünüyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlar şöyle:
AKP’DE YÜZDE 51 “KÖTÜ YÖNETİLİYOR” DEDİ
- AKP seçmeninde; İyi yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 46, ‘Kötü yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 51, ‘Fikrim yok’ diyenlerin oranı yüzde 3 olarak ölçüldü.
- CHP seçmeninde; ‘İyi yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 2, ‘Kötü yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 97,4, ‘Fikrim yok’ diyenlerin oranı yüzde 0,7 olarak ölçüldü.
- İYİ Parti seçmeninde; ‘İyi yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 5, ‘Kötü yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 93, ‘Fikrim yok’ diyenlerin oranı yüzde 2 olarak ölçüldü.
- HDP seçmeninde; ‘İyi yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 2,7, ‘Kötü yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 97,3 olarak ölçüldü.
MHP’DE ORAN DAHA YÜKSEK
- MHP seçmeninde; ‘İyi yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 26 ‘Kötü yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 69,3, ‘Fikrim yok’ diyenlerin oranı yüzde 4,7 olarak ölçüldü.
- Saadet Partisi seçmeninde; ‘İyi yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 10,7, ‘Kötü yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 82,1, ‘Fikrim yok’ diyenlerin oranı yüzde 7,1 olarak ölçüldü.
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