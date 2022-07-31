MetroPOLL Araştırma'dan son anket: AKP ve MHP seçmeni 'ekonomi kötü yönetiliyor' dedi

31 Temmuz 2022 Pazar, 20:46

11-16 Temmuz 2022 arasında 28 ilde 2 bin 91 kişi ile yapılan ankette ekonomi yöntemini başarısız bulanların oranı yüzde 75,5 çıktı. Ekonominin iyi yönetildiğini düşünenler yüzde 22.5’te kalırken, yüzde 2 de “fikrim yok” dedi.

AKP ve MHP seçmenlerinin de ekonomi yönetiminden rahatsız olduğu görüldü. “Son zamanlarda ülkemizde ekonominin iyi mi yoksa kötü mü yönetildiğini düşünüyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

AKP’DE YÜZDE 51 “KÖTÜ YÖNETİLİYOR” DEDİ

AKP seçmeninde; İyi yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 46, ‘Kötü yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 51, ‘Fikrim yok’ diyenlerin oranı yüzde 3 olarak ölçüldü.

İyi yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 46, ‘Kötü yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 51, ‘Fikrim yok’ diyenlerin oranı yüzde 3 olarak ölçüldü. CHP seçmeninde; ‘İyi yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 2, ‘Kötü yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 97,4, ‘Fikrim yok’ diyenlerin oranı yüzde 0,7 olarak ölçüldü.

‘İyi yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 2, ‘Kötü yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 97,4, ‘Fikrim yok’ diyenlerin oranı yüzde 0,7 olarak ölçüldü. İYİ Parti seçmeninde; ‘İyi yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 5, ‘Kötü yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 93, ‘Fikrim yok’ diyenlerin oranı yüzde 2 olarak ölçüldü.

‘İyi yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 5, ‘Kötü yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 93, ‘Fikrim yok’ diyenlerin oranı yüzde 2 olarak ölçüldü. HDP seçmeninde; ‘İyi yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 2,7, ‘Kötü yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 97,3 olarak ölçüldü.

MHP’DE ORAN DAHA YÜKSEK