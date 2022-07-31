MetroPOLL Araştırma'dan son anket: AKP ve MHP seçmeni 'ekonomi kötü yönetiliyor' dedi

Metropoll Araştırma’nın Türkiye’nin Nabzı araştırmasından yeni sonuçlar yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2022 Pazar, 20:46
MetroPOLL Araştırma'dan son anket: AKP ve MHP seçmeni 'ekonomi kötü yönetiliyor' dedi
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11-16 Temmuz 2022 arasında 28 ilde 2 bin 91 kişi ile yapılan ankette ekonomi yöntemini başarısız bulanların oranı yüzde 75,5 çıktı. Ekonominin iyi yönetildiğini düşünenler yüzde 22.5’te kalırken, yüzde 2 de “fikrim yok” dedi. 

AKP ve MHP seçmenlerinin de ekonomi yönetiminden rahatsız olduğu görüldü. “Son zamanlarda ülkemizde ekonominin iyi mi yoksa kötü mü yönetildiğini düşünüyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

AKP’DE YÜZDE 51 “KÖTÜ YÖNETİLİYOR” DEDİ

  • AKP seçmeninde; İyi yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 46, ‘Kötü yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 51, ‘Fikrim yok’ diyenlerin oranı yüzde 3 olarak ölçüldü. 
  • CHP seçmeninde; ‘İyi yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 2, ‘Kötü yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 97,4, ‘Fikrim yok’ diyenlerin oranı yüzde 0,7 olarak ölçüldü. 
  • İYİ Parti seçmeninde; ‘İyi yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 5, ‘Kötü yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 93, ‘Fikrim yok’ diyenlerin oranı yüzde 2 olarak ölçüldü. 
  • HDP seçmeninde; ‘İyi yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 2,7, ‘Kötü yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 97,3 olarak ölçüldü.

MHP’DE ORAN DAHA YÜKSEK

  • MHP seçmeninde; ‘İyi yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 26 ‘Kötü yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 69,3, ‘Fikrim yok’ diyenlerin oranı yüzde 4,7 olarak ölçüldü. 
  • Saadet Partisi seçmeninde; ‘İyi yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 10,7, ‘Kötü yönetildiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 82,1, ‘Fikrim yok’ diyenlerin oranı yüzde 7,1 olarak ölçüldü.

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