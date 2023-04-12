Seçime 32 gün kala çarpıcı sonuçlar: AKP'de büyük düşüş

Yayınlanma: 12.04.2023 - 11:16

Güncelleme: 12.04.2023 - 11:16

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimlere 32 gün kaldı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işlerken; bu süreçte liderlerin ve partilerin oy oranları da yakından takip ediliyor.

Son olarak Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, 27 – 29 Mart 2023 tarihleri arasında 27 kentte yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 2 bin 655 kişiyle görüşülerek yapılan araştırmada seçmenlere 14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimi'ndeki tercihleri soruldu.

DİKKAT ÇEKEN FARK

Ankete göre MHP yüzde 7 barajının da altında kalıyor. En yüksek oyu alan AKP ile CHP'nin arasındaki fark ise yüzde 8.4.

Araştırmanın kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra ortaya koyduğu veriler şöyle:

AKP: Yüzde 35

CHP: Yüzde 27,6

İYİ Parti: Yüzde 9,5

HDP/Yeşil Sol: Yüzde 9,3

MHP: Yüzde 6,3

Memleket Partisi: Yüzde 4,5

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 3,3

Araştırmaya göre Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı yüzde 1, Zafer Partisi yüzde 1, DEVA yüzde 0,9 değer partiler ise yüzde 1,5.

Ankette sorulan 'Türkiye nasıl yönetilmektedir?' sorusuna ise katılımcıların yüzde 56,6'sı 'kötü', yüzde 33,6'sı 'iyi', yüzde 9'u ise 'ne iyi ne kötü' yanıtını verdi.