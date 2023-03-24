Seçmen kaydını kontrol etti ikametgâhının silindiğini gördü

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçmen listelerini askıya çıkarmasıyla birlikte, pek çok yurttaş listelerdeki hataları şikâyet etmeye başladı.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 04:00
Seçmen kaydını kontrol etti ikametgâhının silindiğini gördü
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Mersin’de de seçmen kaydını kontrol eden bir yurttaş, ikametgâh kaydının silindiğini gördü. Bunun üzerine ilçe nüfus müdürlüğüne giden yurttaş, “Emniyet tarafından işaretleme yapıldığını” ve “adresinin kapatıldığını” öğrendi. Ardından müdürlüğe tekrar başvurarak sorunu düzeltti. 

Sorunu yaşayan kişinin CHP üyesi olduğunu belirten CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, “Polisler gelip tutanak tutmuşlar. Oturmadığınıza dair not tutmuşlar. İki polisin imzasıyla da bunun tutanağını tutmuşlar. Tutanağı isteyince de vermemişler” ifadelerini kullandı.

(Aytuğ Atıcı)

‘ADIM YOK DİYORLAR’

Türkiye genelinde benzer sıkıntılardan telefonlar aldığını söyleyen Atıcı, “İnsanlar ‘Benim adım yok’ diyor. Düşünün her sandıktan 5 kişi silinse 1 milyon seçmen eder. Mutlaka bütün Türkiye’nin kendi seçmen listesini, ikametgâhını kontrol etmesi lazım” çağrısını yaptı.


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