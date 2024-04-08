Seçimi kaybeden Yeniden Refahlı başkan, devir teslim töreninde MHP'li milletvekiline çiçek fırlatıp, küfretti

Seçimleri kaybeden mevcut Başkan Yeniden Refah Partili Birol Şahin, görevi kazanan aday MHP'li Efdal Altundal'a devredeceği devir- teslim töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili sözlerine tepki gösteren MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'le tartıştı.

DHA
Yayınlanma: 08.04.2024 - 20:10
Seçimi kaybeden Yeniden Refahlı başkan, devir teslim töreninde MHP'li milletvekiline çiçek fırlatıp, küfretti
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Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yüzde 32,38 oy alan MHP’li Efdal Altundal seçimi kazandı. 2019 yılında MHP’den ihraç edilen mevcut Belediye Başkanı Yeniden Refah Partili Birol Şahin, yüzde 17,82 oy alarak, seçimi 3’üncü sırada tamamladı.

Seçim sonuçlarına göre Kaynaşlı Belediye Başkanlığı’nda devir- teslim töreni gerçekleştirildi. Törene, seçimleri kazanan Efdal Altundal, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve partililer katıldı.

FİLENİN SULTANLARIYLA İLGİLİ PAYLAŞIMI NEDENİYLE MHP’DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

2019 yılında A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Almanya’yı yenerek Tokyo’da olimpiyatlara katılma hakkı elde etmesinin ardından sosyal medya hesabından, "Allahu Teala’nın ‘örtünün vücut hatlarınız belli olmasın’ emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da ‘Tokyo’ya gidiyoruz’ diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler, erkekler huzurunda açık saçık olarak değil” paylaşımında bulunduktan sonra MHP’den ihraç edilen Şahin o dönem yaşananlardan bahsetti.

"KUR'AN DÜŞMANLARININ BAHÇELİ'YE YAPMIŞ OLDUKLARI BASKIDAN DOLAYI..."

Şahin, MHP’den ihraç olduğu dönemle ilgili, "2019 yılında, Milliyetçi Hareket Partisi, bizi bir ayet paylaştık diye ihraç etmişti. 47 ay bağımsız kaldım ben. Kongreye gitmiştim. Kongreden beni dışarıya çıkardılar. Kaynaşlı’nın yüzünü kızartacak, Kaynaşlı’yı sıkıntıya sokacak, mahcup edecek hiçbir şeyin altına imza atmadık.

Bir paylaşımla gündeme gelmiştik ulusal basında. İslam düşmanları, Allah düşmanları bizi paylaşımımızdan dolayı hakaret yağdıranlar oldu. Ancak tebrik edenler de oldu. Yani bir tesettür ayetinin paylaşımından dolayı, İslam düşmanlarının, Kur’an düşmanlarının MHP genel merkezine, Bahçeli’ye yapmış oldukları baskıdan dolayı böyle bir karar alınmıştır" ifadelerini kullandı.

MASADAKİ ÇİÇEĞİ FIRLATTI, ÜSTÜNE YÜRÜYÜP KÜFÜR VE HAKARET ETTİ

Söz konusu ifadelerin ardından MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, araya girerek, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile ilgili sözleri sebebiyle Şahin’e müdahale etti. Akgül, ifadeleri doğru bulmadığını söyledi. Bu sırada Birol Şahin bağırmaya başlayıp, ‘Sen kimsin’ diyerek MHP Milletvekili Akgül’e küfür ve hakaret etti. Şahin, daha sonra ayağa kalkıp masada bulunan çiçeği İsmail Akgül’e fırlatarak küfür ve hakaretlerine devam edip üzerine yürüdü. O anlar kameralara yansırken, olay, odadakilerin araya girmesiyle daha fazla büyümeden engellendi.

"CAHİLİYE DÖNEMİNİ KAPATARAK HİZMET DÖNEMİNİ BAŞLATTIK"

Devir- teslimin tamamlanmasıyla birlikte MHP’li Başkan Efdal Altundal göreve başlarken, MHP Milletvekili İsmail Akgül ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Belediyemizi teslim aldık. Kaynaşlı ilçemizde cahiliye dönemini kapatarak, hizmet dönemini başlattık. Biz Müslümanlığı ve adaletli olmayı size öğreteceğiz."


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