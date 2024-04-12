Seçimin ardından itiraz süreci tamamlandı: İBB'deki koltuk sayıları belli oldu

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, yerel seçimlerin ardından tamamlanan itiraz süreci sonrası İBB Meclisi'nde partilerin koltuk sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 12:53
Seçimin ardından itiraz süreci tamamlandı: İBB'deki koltuk sayıları belli oldu
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31 Mart yerel seçimlerine ilişkin itiraz süreci tamamlandı. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde partilerin koltuk sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gökce, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

İstanbul’un 39 ilçesinin 25’inde Başkan ve İlçe Meclisi çoğunluğu CHP de. Gaziosmanpaşa’da Belediye Başkanı CHP’li olmasına karşın meclis çoğunluğu ve büyükşehir meclisine gelecek kontenjan üyesi AKP’li. Bahçelievler’de ise Başkan AKP, meclis çoğunluğu ile İBB Meclisine gelen kontenjan birinci üye CHP’li oldu.

316 sandalyeli İBB Meclisi ilk toplantısını 15 Nisan, pazartesi yapacak."


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