Alman basını: Erdoğan ekonomik nedenlerle kendi seçmenini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 14:18

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 14:38

Alman gazete Frankfurter Allgemeine Zeitung'da (FAZ), Rainer Hermann'ın kaleme aldığı "Seçimler öncesi Türkiye: Erdoğan'ın Aşil topuğu" başlıklı dikkat çeken bir analize yer verildi.

Haberde "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidardaki AKP'si, 6 Şubat depreminin ardından kriz yönetimine yönelik eleştiriler olmasa bile 14 Mayıs seçimlerinde zor zamanlar geçirecekti. Nüfusun büyük bir kısmı, felaketten önce satın alma güçlerinin düşmesinden şikayetçiydi. Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11, 2022'de yüzde 5,6 büyüdü. Bununla birlikte, pek çok kişi yeniden fakirleşiyor" denildi.

Dünya Bankası'nın verilerine dayandırılan haberde kişi başına düşen gelirin 2002 ile 2013 arasında neredeyse dört katına çıkarak 12.500 dolara ulaştığı ama daha sonra bu trendin kırıldığı ve daha sonra ibrenin hep aşağıyı gösterdiği yazıldı. Gelirin 2021'de ilk kez 10.000 doların altına düştüğü belirtilen haberde "Haziran 2022'de bağımsız araştırma grubu ENAG'daki ekonomistler, hızla yükselen enflasyonun yeni orta sınıfı yok etme tehdidi oluşturduğu konusunda uyardı. 2021'in sonundan bu yana enflasyon yüzde 20'den yüzde 80'in üzerine çıktı" ifadeleri kullanıldı.

ÜCRET PAYI TEKRAR DÜŞÜYOR VE YOKSULLUK PAYI YÜKSELİYOR

Enflasyona değinilen haberde "Gelirlerin yeniden farklılaştığının bir göstergesi de ücret paylaşımıdır. İstatistik kurumuna göre, AKP 2002'de hükümeti devraldığında, ücretler milli gelirin yüzde 25'ini oluşturuyordu. 2015 yılına kadar yüzde 32'ye yükseldi. Ancak o zamandan beri, tekrar düşüyor ve yüzde 28'de dengeleniyor. Düşen ücret payı, ücret ve maaş alanların kendilerini savunamayacakları enflasyonun bir sonucu" ifadesi yer aldı.

ASGARI ÜCRET KAZANANLARIN ORANI YÜKSEK

Artan ekonomik memnuniyetsizliğin bir diğer göstergesinin asgari ücretle çalışanların tüm çalışanlara oranı olduğu söylenen haberde, asgari ücretle çalışanların oranının 2002 ile 2017 arasında yüzde 50'den yüzde 35'e düştüğü, şimdi ise yüzde 42'ye yükseldiği belirtildi. Asgari ücretlilerin oranının yükselmesinin sebebinin tarım politikası olduğu söylenen haberde "Tarımın ekonomik çıktıdaki payı AKP hükümetinde yüzde 5'e indi. Köylerden göç edenler genellikle düşük vasıflı kişiler ve şehirlerde asgari ücretli sektörlerde yer alıyorlar" değerlendirmesi yapıldı.

Erdoğan'ın ekonomik sebeplerle kendisine oy veren seçmeni kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu yazan FAZ, "Türkler yıllardır artan refahını Erdoğan'ın AKP iktidarıyla özdeşleştirdiği gibi, şimdi de bu refahın gerilemesinden hükümeti sorumlu tutuyor. Erdoğan da 2018'den itibaren başkanlık sistemine geçilmesiyle tüm gücü elinde topladığı için eleştiriler ağırlıklı olarak kendisine yöneltiliyor" yorumuna yer verdi.