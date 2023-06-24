Üniversitelerde 'adrese teslim' ilan devam ediyor

Ankara Üniversitesi’nin, geçen aylarda “sağlık personeli alımına ‘sertifika’ şartlı ilan” açması gündeme gelirken bu kez de Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin personel alım ilanında aynı şart arandı.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 24.06.2023 - 03:00
Üniversitelerde 'adrese teslim' ilan devam ediyor
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Devlet Memurları Yasası’na göre, kamu personeli alımında herhangi bir sertifika şartı aranmaması gerekirken Rektörlük, 46 kalemlik açtığı ilanda “özel şartlar ve sertifika” istedi. Alınacak personelin bazılarında “en az 1 yıl tecrübe” şartı aranması da dikkat çekti. 

(Kubilay Yalçınkaya)

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, “Liyakat ilkesi gereği diploma ve yazılı sınav puanına göre alım yapılıp, kariyer ilkesi ile devlet memurunun hizmet içinde yetiştirilmesi esastır” derken Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, “Bu ilanlar kişiye özel hazırlanmış” ifadelerini kullandı. 

( Alay Hamzaçebi)


Alay Hamzaçebi Ankara Üniversitesi Kubilay Yalçınkaya kadro

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