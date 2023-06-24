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İktidara deva, muhalefete cefa - Bekir Ali YÜKSEL

24 Haziran 2023 Cumartesi

2018 seçimlerini kazanan AKP hükümetine karşı CHP ve İYİ Parti bir araya gelmiş, özellikle büyükşehirlerde ve illerde ortak aday çıkarmaya karar vermişlerdi. 2019 yerel seçimlerinde çoğu ilde doğru adayla seçime gidilmiş, ortaklığın verdiği sinerjiyle 30 büyükşehrin 11’i alınmış, 5 büyükşehrin 4’ü ittifak tarafından kazanılmıştı. Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde de CHP-İYİ Parti ittifakı çok büyük başarı sağlamıştı. 17 yıllık iktidarında ilk kez bu kadar büyük bir hezimete uğrayan AKP ise seçimlerin kaybedilmesiyle moral olarak geriye düşmüştü.

Rakip ittifak bu kadar güçsüzken ve büyük sorunlarla uğraşırken, kazanan ittifaka yeni paydaşlar katıldı. Üstelik bu paydaşlar geçmiş dönemde kazanılan başarıların hiçbirisinde pay sahibi değildi. Yerel seçimler kazanılmadan önce ortaya çıkma cesareti bile gösterememişlerdi. Bunlardan birisi de DEVA Partisi’dir. 

Elinde mantıklı ve tutarlı veri olmadan, muhalefete 4 puan katkısı olduğunu söyleyen DEVA Partisi, katkı yapmak şöyle dursun, seçim sathında yaptığı açıklamalarla kazanan takıma da çelme taktı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yaptığı kritik açıklamalarla, belki de iktidara 4 puan katkı yapmıştır.

Babacan’ın Baykar’la ilgili yaptığı: “Devletin hemen hemen bütün imkânları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, Baykar’a veriliyor. Bu proje ‘kutsal, dokunulmaz’’ hale getirildi. Kusura bakmayın, dokunacağız tabii ki” açıklaması muhalefetin Türkiye’nin savunma sanayisi alanındaki atılımlarının devamını getireceğine dair iddialarının altını boşaltmıştır. Seçimlerden bir hafta önce Babacan’ın Halk TV’de yaptığı “Muharrem İnce’nin Sayın Fethullah Gülen’le ilgili güzellemeler yaptığı bir sürü video var” açıklaması büyük tepki görmüştür, üstelik terör örgütü liderine “sayın” ifadesini kullanmıştır. Ayrıca anayasanın ilk 4 maddesinin şartlar olgunlaştığında değişebileceğine yönelik açıklamaları, seçim sürecinde yeniden dolaşıma sokulmuş ve muhalefete zarar vermiştir.

Kazanan takıma seçimlerde hiçbir katkı sunmayan, kazanan takımı açıklamalarıyla sabote eden ve buna rağmen 15 milletvekiliyle TBMM’de temsil edilen DEVA Partisi, hem kendi derdine hem de iktidara deva olmuştur.

BEKİR ALİ YÜKSEL

SİYASAL İLETİŞİM UZMANI

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