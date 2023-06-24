Mehmet Şimşek'ten 'kararlılık' mesajı: Fırtına devam ediyor

Yayınlanma: 24.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.06.2023 - 03:00

Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerini karşılamadığı için eleştirilen 6.5 puanlık politika faiz artışı sonrası hızla yükselişe geçen dolar/TL, dün de bu seyrini sürdürdü.

Dün gün içinde yeni tarihi zirvesi olan 25.74 seviyesine kadar yükselen dolar/TL anlık işlemlerde ise 25.93 seviyesi de test etti. Buna göre TL, 2021’den beri ilk faiz artışı kararı ardından geçen 24 saatte dolar karşısında yüzde 8.5 değer kaybetti. Bu değer kaybı ile birlikte yılbaşından bugüne yaşanan toplam kayıp da yüzde 27.3’e ulaştı. BİST 100 Endeksi ise haftayı yüzde 2.85 artışla kapattı.

(Mehmet Şimşek)



KADEMELİ VURGUSU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise dün yaptığı açıklamada fiyat ve finansal istikrar hedeflerine ulaşmada kararlı olduklarına dikkat çekerek “Merkez Bankası’nın son faiz kararıyla ilgili açıklamasında belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir” dedi.

(Gaye Erkan)



Dün bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan da, benzer mesajlar verdi. Ancak Reuters’ın haberine göre Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 15’e yükseltmesini yeterli bulmayan yabancı yatırımcılar uzak durdukları Türkiye piyasalarına yönelik yeni fon girişi olasılığının da bu kararla bir süre daha beklemeye geçeceğini belirtiyorlar. Örneğin Abrdn gelişmekte olan piyasalar yatırım direktörü Viktor Szabo, “İşlerini ciddiye aldıklarını göstermek için mükemmel bir fırsatı kaçırdılar” derken Societe Generale baş stratejisti Marek Drimal mevcut ekonomik koşulların uzun vadeli yatırımcılar için yeterli olmadığını söyledi.

KKM 2.6 TRİLYON TL

Öte yandan Merkez Bankası, kur korumalı mevduatla (KKM) ilgili kur farkının hesaplanması için günde altı kez ilan ettiği dolar kurunu dün en yüksek 25.6845 lira olarak belirledi. Buna göre 23 Mart’ta üç aylık KKM hesabı açmış bir mudi için üç ayda yüzde 34.8’lik kur farklı oluştu. KKM’de yıllık faiz genelde yüzde 11.5. Bu farkın Hazine tarafından ödendiği düşünüldüğünde KKM’nin bütçeye yükü her geçen gün artıyor. KKM’nin toplam büyüklüğü ise halen 2.6 trilyon lira.