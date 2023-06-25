Yayınlanma: 25.06.2023 - 09:26

Güncelleme: 25.06.2023 - 09:26

DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkan Yardımcısı görevinden daha önce ayrılan eski AKP milletvekili Sedat Kızılcıklı, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yurttaşlar, Sedat Kızılcıklı'nın kim olduğunu, nereli, kaç yaşında, DEVA Partisi'nden neden istifa ettiğini ve hangi partilerde görev yaptığını merak ediyor. Peki, Sedat Kızılcıklı kimdir, nereli, kaç yaşında? Sedat Kızılcıklı DEVA Partisi'nden neden istifa etti? İşte, Sedat Kızılcıklı hakkında merak edilenler...

SEDAT KIZILCIKLI DEVA PARTİSİ'NDEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

İstifasını sosyal medyadan duyuran Sedat Kızılcıklı, “Teşkilat başkan yardımcısı arkadaşlarımızla birlikte daha önce görevlerimizden istifa ettiğimiz DEVA Partisi ile bugün itibariyle hiçbir ilişiğim kalmamıştır. Ülkemiz için fikir üretmeye farklı platformlar da devam edeceğim. Ayrılma kararımız hayırlı olsun. Kamuoyunun bilgisine…” ifadelerini kullandı.

SEDAT KIZILCIKLI KİMDİR?

Sedat Kızılcıklı, 12 Haziran 1967 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Babasının adı Hikmet, annesinin adı Münevver'dir. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. Üniversiteyi bitirdikten sonra uzun yıllar serbest muhasebeci olarak çalıştı.

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda Basın Yayın Komisyon Üyeliği ve TÜRMOB Delegeliği yaptı. İnegöl Gençlergücü, Kurtuluşspor, Karadeniz Güvenspor Kulüplerinde yöneticilik, Gençlergücü Spor Kulübü Başkanlığı görevlerini yürüttü. Bursaspor Kongre Üyesi oldu.

Süper Kanal TV'de ve Gençses FM Radyosu'nda program yapımcılığı yaptı ve bazı yerel gazetelere yazılar yazdı.

SEDAT KIZILCIKLI SİYASİ HAYATI

2002 Türkiye genel seçimlerinde ve 2007 Türkiye genel seçimlerinde AKP'den Bursa milletvekili seçildi. 2022 Nisanda Demokrasi ve Atılım Partisi'ne katılmış, Kasım 2022de ayrılmıştı. Daha sonra DEVA Partisi'ne geçen Sedat Kızılcıklı, 2023 yılının Haziran ayında görevinden istifa ettiğini duyurdu.

SEDAT KIZILCIKLI ÖZEL HAYATI

Seda Kızılcıklı, evli ve iki çocuk babasıdır.