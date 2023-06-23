Yiğit Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Yiğit Arslan hangi takımlarda basketbol oynadı?
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Yiğit Arslan'ı kadrosuna kattı. Peki, Yiğit Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Yiğit Arslan hangi takımlarda basketbol oynadı?
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Yiğit Arslan'ı transfer etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz sezon Bahçeşehir Koleji forması giyen Arslan, önümüzdeki sezon Beşiktaş için mücadele edecek. Yiğit Arslan'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
YİĞİT ARSLAN KİMDİR?
Yiğit Arslan, 12 Mayıs 1996'da Bursa'da doğdu. Arslan, şutör gard pozisyonunda oynamaktadır.
YİĞİT ARSLAN'IN KARİYERİ
Profesyonel kariyeri
2014-2019 Tofaş
2019-2021 Galatasaray
2021-2022 Tofaş
2022-2023 Bahçeşehir Koleji
2023-günümüz Beşiktaş
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