Mikail Okyar kimdir, kaç yaşında, nereli? Mikail Okyar hangi takımlarda futbol oynadı?

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Mikail Okyar'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Peki, Mikail Okyar kimdir, kaç yaşında, nereli? Mikail Okyar hangi takımlarda futbol oynadı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2023 - 19:26
Mikail Okyar kimdir, kaç yaşında, nereli? Mikail Okyar hangi takımlarda futbol oynadı?
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Mikail Okyar'ı transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen futbolcu Mikail Okyar ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Mikail." ifadesine yer verildi. Mikail Okyar'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

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Mikail Okyar, 23 Ocak 1999'da Sakarya'da doğdu. Geçtiğimiz sezon Keçiörengücü formasıyla 35 karşılaşmaya çıkan Mikail, takımı adına 1 gol kaydetmişti.



Mikail Okyar Futbolcu sakaryaspor

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