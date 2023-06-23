Mikail Okyar kimdir, kaç yaşında, nereli? Mikail Okyar hangi takımlarda futbol oynadı?

Yayınlanma: 23.06.2023 - 19:26

Güncelleme: 23.06.2023 - 19:26

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Mikail Okyar'ı transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen futbolcu Mikail Okyar ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Mikail." ifadesine yer verildi. Mikail Okyar'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

MİKAİL OKYAR KİMDİR?



Mikail Okyar, 23 Ocak 1999'da Sakarya'da doğdu. Geçtiğimiz sezon Keçiörengücü formasıyla 35 karşılaşmaya çıkan Mikail, takımı adına 1 gol kaydetmişti.





