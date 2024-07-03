Sedat Peker'i hedef alan paylaşımlar yapmıştı... Nihat Karaarslan'a silahlı saldırı: Durumu ağır

Yayınlanma: 03.07.2024 - 13:05

Güncelleme: 03.07.2024 - 13:09

Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya Yukarı Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan evine girmek üzere aracından inen iş insanı Nihat Karaarslan, kapıda kendisini bekleyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Bir dönem AKP'den milletvekili aday adayı da olan Karaarslan, iktidara yakın Sabah gazetesinde yer alan habere göre, vücuduna isabet eden üç kurşunla yaralanarak yere yığıldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Karaarslan'ı Gazi Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Karaarslan'ın hayati tehlikesi devam ediyor. Cengiz A. ise Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PEKER'E AĞIR SÖZLER

Nihat Karaarslan'ın sosyal medya hesabından son dönemlerde suç örgütü lideri Sedat Peker aleyhinde paylaşımlar yapmasıyla dikkat çekiyordu.

İşte Karaarslan'ın X'teki o paylaşımlarından bazıları:

"PEKER'İN BELİNİ KIRACAĞIZ"

Olay üzerine Sedat Peker'le husumetli olduğu bilinen Semih Tufan Gülaltay'dan da sert bir açıklama geldi.

Gülaltay, Facebook hesabı üzerinden şöyle yazdı:

"Kıymetli dostlarım sevgili dava arkadaşlarım... PKK ile uzun yıllar mücadeleye kardeşini şehit vermiş, FETÖ'nün ve onun mafya yapılanmasının düşmanı olan Nihat Karaaslan'a dün gece kahpece bir suikast yapılmış. Ancak ağır yaralanan Nihat ağanın durumu iyiye gidiyormuş. Buradan ilan ediyorum... Torbacıları tetikçi olarak kullanan FETÖ mafya Sedat ve onun eniklerinin hepsinin belini kıracağız."

Semih Tufan Gülaltay; Akın Birdal'a 1998'de düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi olduğu iddiasıyla, 5 yıl 8 ay hapis yatmıştı. Gülaltay'ın 2022 yılı mayıs ayında ofisine düzenlenen ve 1 kişinin yaşamını yitirmişti. Bu saldırının ardından oklar Peker'i göstermiş ve olayla ilgili olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Peker’in de aralarında yer aldığı 10 isim hakkında dava açmıştı. İddianamede, saldırıyı yapan Furkan Taş’ın Peker’in adamlarıyla irtibatlı olduğu öne sürülmüştü.