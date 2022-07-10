Yargıdan ‘Sedat Peker’ kararı!

10 Temmuz 2022 Pazar, 17:54

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve şu an Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaşayan Sedat Peker, sosyal paylaşım sitesi YouTube’dan yayımladığı video serisinin yedincisinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik olarak, “Uyuşturucu satıcısıyla resmimi koymuşsun, diyorsun ki ‘Bunlar yeni bir uyuşturucu yolu.’ Ben sana sizin kurduğunuz o uyuşturucu yolunu anlatacağım. Daha çok konuşacağız. Artık parça parça değil, avuç içi kadar koparma dönemi geldi” demişti.

Venezuela’nın yeni uyuşturucu güzergâhı olduğunu iddia eden Peker, eski başbakan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın bu ülkeye yaptığı ziyaretlere dikkat çekerek, “Bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergâh kurmak için Venezuela’ya kim gitti? Evet, kim gitti? Eski başbakanımız sayın Binali Yıldırım’ın oğlu ErkamYıldırım bey. Bu senenin başında ocak ayında gitti 4 gün kaldı, şubat ayında gitti 4 gün kaldı. Karakas Limanı var oradan kuru yük gemileri direkt Türkiye’ye gelebiliyor ama konteyner gemileri Dominik üzerinde durma yapıp o şekilde devam edebiliyor. Yani esas gelen kokainler Dominik üzerinde de çok yakalanmaya başlayacak. Yeni güzergâh burası” açıklamasını yapmıştı.

11 İSİM HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Peker’in açıklamalarının ardından Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) videoda belirtilen iddialarla ilgili AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Eski Başbakan Tansu Çiller, Eski MİT Özel Harekât Dairesi Başkanı Korkut Eken, Süleyman Soylu’nun kardeşi Sadık Soylu, Eski Başbakan Binali Yıldırım, Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım, Halil Falyalı, Sedat Peker, Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmek üzere İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

AĞAR, YILDIRIM VE FALYALI SORUŞTURULABİLİR

Gazeteci Erk Acarer, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç duyurusunu işleme aldığını açıkladı. Suç duyurusunda yer alan "parlamenter sıfatına sahip kişiler" yönünden dosya ayrıldı. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım ve KKTC’de öldürülen Halil Falyalı hakkında soruşturma yapılacağı belirtildi.

‘YETKİSİZLİK KARARI’ VERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dosyanın incelenmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise ‘yetkisizlik kararı’ verdi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan araştırmada aynı konuyla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hali hazırda soruşturmanın yürütüldüğü; maddi olayların aynı olması sebebiyle her iki soruşturma dosyasının birlikte görülmesinde hukuki zaruret bulunduğu anlaşılmakla; İhbara konu olayın cereyan ettiği yerin yargı çevremizin dışında bulunduğu anlaşılmıştır.”

BAŞSAVCILIK: İDDİALARI ARAŞTIRIN VE TUTANAK HAZIRLAYIN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyaya ilişkin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne yine "parlamenter ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ayırın söz konusu iddiaları araştırın ve tutanak hazırlayın" dedi.

PEKER: GÖRECEKSİNİZ, GELİYOR GELMEKTE OLAN

Konuyla ilişkin Sedat Peker; Acarer’e, “Açıktır ki, anlatılanlar gerçektir. Emniyet, araştırma yaptığında bilgi, belge, HTS ve benzer kayıtların hemen ortaya çıkacağını biliyor. O yüzden dosyayı unutmuşlar. Ama daha fazla da araştırma yapmak zorunda kalacaklar, soruşturma açacaklar. Göreceksiniz. Geliyor gelmekte olan!” açıklamasını yaptı.

HKP AÇIKLAMA YAPTI: HER ŞEYE RAĞMEN ÖNEMLİ BİR GELİŞME

Suç duyurusu dilekçesini İzmir Adliyesi’nden veren HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak konuya ilişkin Cumhuriyet.com.tr’ye konuştu.

“Sedat Peker, kendisinin ve bazı adamlarının içinde bulunduğu geçmişe ait suç fiilleri hakkında itiraflarda bulunmaktadır” diyen Çolak açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Sedat Peker’in yedinci videosunda bahsettiği iddiaların tümü organize suçtur. Halkın Kurtuluş Partisi olarak biz bu suçların peşine düştük ve savcıları göreve davet ettik. Fakat o gün İzmir Adliyesi’nde suç duyurusu yaptığımızda polisin müdahalesi ile karşılanmıştık, maalesef.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı, parlamenterler hakkındaki soruşturma yapmayıp, parlamenter olmayan şüpheliler hakkında soruşturmayla ilgili yetkisizlik kararı vererek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yürüyen başka bir soruşturma dosyası ile birleştirmiştir. Bize bu yetkisizlik kararı tebliğ edildi. Ancak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dosya numarası bildirilmedi. Muhtemelen Atilla Peker dosyası ile birleştirildi diye düşünüyoruz. Ancak her şeye rağmen bu önemli bir gelişmedir. Zira şimdiye kadar genellikle takipsizlikle sonuçlanan suç duyurularımız hakkında böyle bir gelişme önemli bir kazanımdır. Önemli olan suçların takipsiz, suçluların da cezasız kalmamasıdır.

Şunu da belirtelim ki, parlamenter olanların ayrı yargılama usulüne tabi olmaları onların yargılanmamaları anlamına gelmez. Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın bu kişiler hakkında fezleke düzenleyip meclise sunması gerekir.”

Çolak, “HKP tarihi sorumluluklarının bilincindedir. Sedat Peker’den geldiği suç ihbarları karşısında sessiz kalan ve görevini yapmayan savcıların da görev suçu işlediklerini düşünüyoruz. Keşke bütün muhalif partiler HKP kadar halkına olan sorumluluklarının bilincinde hareket etse” diyerek açıklamasını sonlandırdı.