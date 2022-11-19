Sedat Peker sessizliğini bozuyor mu? Twitter hesabında aylar sonra hareketlilik
Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan ve "dijital tecrit" altında olduğu belirtilen suç örgütü lideri Sedat Peker'in Twitter hesabında aylar sonra ilk kez hareketlilik görüldü.
Suç örgütü lideri olma iddiasıyla yargılanan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) "dijital tecrit" altında tutulduğu belirtilen Sedat Peker, sosyal medyada uzun süredir devam eden sessizliğini dün akşam bozdu.
Peker, yaklaşık 2 aydır herhangi bir paylaşım ve hatta bir beğeni dahi yapmadan devam eden tecritten kısa bir süreliğine de olsa çıkaran ise Almanya merkezli DW Türkçe'nin haberi oldu.
Habere göre BAE'den bir yetkili, Sedat Peker’in yanına kadar giderek, "Paylaşımda bulunursan seni Türkiye’ye iade edeceğiz" dedi.
Sedat Peker de bunun üzerine Twitter hesabından etkileşime geçti. Peker, haber üzerine isminin geçtiği bazı tweet'leri paylaşıp 'beğeni' yaptı.
Sedat Peker'in hesabında görülen bu hareketlilik "geri mi dönüyor?" yorumlarına yol açtı. Ancak Peker bunları kısa bir süre da sonra sildi.
Geçen yıl ortalarından itibaren siyaset-sermaye-mafya ilişkileriyle ilgili yaptığı ifşaatlarıyla gündemde olan suç örgütü lideri Sedat Peker, uzun bir süredir bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nden yaptığı paylaşımlarını eylül ayı itibariyle tamamen durdurmuştu .
Peker'in yakın çevresine ise "Seçime 2-3 ay kala söz verdiğim paylaşımları yapacağım. Helalleşme videosu dahil tüm hazırlıklarımı tamamladım" dediği iddia ediliyordu.
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